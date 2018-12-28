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«От флешмоба, который мы вставили в это представление, оживится вся юная аудитория». Как проходит мюзикл «Новогодняя академия»

28 декабря 2018 09:54
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Сказка должна быть у всех. Пожалуй, про акцию «Наши дети» слышал каждый. Только в столице в рамках благотворительной программы в этом году прошло более полутысячи мероприятий. Впрочем, на этом счётчик добра не заканчивается. На днях в Минске стартовали показы мюзикла для самых маленьких «Новогодняя академия».

Мария Третьякова, главный режиссёр Молодёжного театра эстрады:
Новая постановка, в этом году она получилась у нас современная. Дети наконец-то узнают, где же учатся будущие Деды Морозы и Снегурочки.

«От флешмоба, который мы вставили в это представление, оживится вся юная аудитория». Как проходит мюзикл «Новогодняя академия»-1

На большой сцене как начинающие, так и профессиональные артисты. Всё действие происходит вокруг волшебных часов. Тех самых, которые отсчитывают время до Нового года. В какой-то момент механизм оказался под угрозой обратного хода, а это чревато отменой торжества. К слову, в постановке участвуют порядка сорока человек. В ролях, конечно же, главный герой праздника, а ещё Мадам Потерянное Время, юные Морозцы, Новогодняя Суматоха и другие сказочные персонажи.

«От флешмоба, который мы вставили в это представление, оживится вся юная аудитория». Как проходит мюзикл «Новогодняя академия»-4

Елена Жданова, артист балета Молодёжного театра эстрады:
Идея этого мюзикла в том, чтобы дети не теряли понапрасну время и хорошо планировали его.

«От флешмоба, который мы вставили в это представление, оживится вся юная аудитория». Как проходит мюзикл «Новогодняя академия»-7

Посмотреть на коллаборацию музыки и актёрского мастерства пришли десятки ребят из школ, интернатов и многодетных семей. Артисты, кстати, уже не первый год радуют постановками своих юных зрителей и точно знают, чем зацепить струны детской души.

Мария Третьякова:
От одного флешмоба, который мы вставили в это новогоднее представление, оживится вся юная аудитория, потому что это сегодня крайне актуально во всех интернет-сетях.

«От флешмоба, который мы вставили в это представление, оживится вся юная аудитория». Как проходит мюзикл «Новогодняя академия»-10

И куда же без интерактива. Слаженный десант маленьких актёров всё время следит за тем, чтобы зрители не засиживались на своих местах.

«От флешмоба, который мы вставили в это представление, оживится вся юная аудитория». Как проходит мюзикл «Новогодняя академия»-13

Новый год – время волшебства. И именно в эти предпраздничные дни так важно, чтобы происходили такие маленькие чудеса. Чтобы дети, наши дети снова поверили в сказку и стали чуточку счастливее.

# Новый год # Культура # Мария Третьякова # Елена Жданова # Фотофакт # Новый год

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