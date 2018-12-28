«От флешмоба, который мы вставили в это представление, оживится вся юная аудитория». Как проходит мюзикл «Новогодняя академия»

Сказка должна быть у всех. Пожалуй, про акцию «Наши дети» слышал каждый. Только в столице в рамках благотворительной программы в этом году прошло более полутысячи мероприятий. Впрочем, на этом счётчик добра не заканчивается. На днях в Минске стартовали показы мюзикла для самых маленьких – «Новогодняя академия». Мария Третьякова, главный режиссёр Молодёжного театра эстрады:

Новая постановка, в этом году она получилась у нас современная. Дети наконец-то узнают, где же учатся будущие Деды Морозы и Снегурочки.

На большой сцене как начинающие, так и профессиональные артисты. Всё действие происходит вокруг волшебных часов. Тех самых, которые отсчитывают время до Нового года. В какой-то момент механизм оказался под угрозой обратного хода, а это чревато отменой торжества. К слову, в постановке участвуют порядка сорока человек. В ролях, конечно же, главный герой праздника, а ещё Мадам Потерянное Время, юные Морозцы, Новогодняя Суматоха и другие сказочные персонажи.

Елена Жданова, артист балета Молодёжного театра эстрады:

Идея этого мюзикла в том, чтобы дети не теряли понапрасну время и хорошо планировали его.

Посмотреть на коллаборацию музыки и актёрского мастерства пришли десятки ребят из школ, интернатов и многодетных семей. Артисты, кстати, уже не первый год радуют постановками своих юных зрителей и точно знают, чем зацепить струны детской души. Мария Третьякова:

От одного флешмоба, который мы вставили в это новогоднее представление, оживится вся юная аудитория, потому что это сегодня крайне актуально во всех интернет-сетях.

И куда же без интерактива. Слаженный десант маленьких актёров всё время следит за тем, чтобы зрители не засиживались на своих местах.