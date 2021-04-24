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«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»

24 апреля 2021 19:26
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Новости Беларуси. Народная артистка России и Грузии, одна из самых любимых певиц в нашей стране. В Минске 24 апреля концерт Тамары Гвердцители и Президентского оркестра Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»-1

Виктория Ходосок, корреспондент:
Приезд в Минск Тамары Гвердцители зрители ждали долго: концерт из-за пандемии перенесли на целый год. Свободных мест в большом зале Дворца Республики практически нет.

«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»-4

В исполнении народной артистки России и Грузии – хорошо знакомые ее поклонникам композиции и десять песен из нового репертуара. И все это под аккомпанемент Президентского оркестра Беларуси. Кстати, Гвердцители назвала наш оркестр «шикарным» и «лучшим».

«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»-7

Итак, встретила публика артистку бурными аплодисментами. Свой концерт Тамара Гвердцители начала с композиции «Оркестр любви».  

«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»-10

Приехала я из Гродно. Очень люблю эту артистку замечательную – она грузинская, русская и белорусская даже артистка. Слушаю ее давно. Увлекаюсь как сама творчеством, все время под ее музыку. Тут неожиданно в интернете наткнулась на афишу, что приезжает в Минск – ну, как это не попасть?

«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»-13

Любимая певица. Любим ее, и с удовольствием пришли, с большим хорошим настроением на концерт.

«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»-16

Это моя любимая исполнительница, я жду ее песен. Очень-очень хочу послушать «Виват, король». Очень красивая певица, актриса, я в восторге от нее.

«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»-19

Сегодня большая команда нашего телеканала снимает для вас телеверсию выступления Тамары Гвердцители. Ее можно будет увидеть на телеканале «РТР-Беларусь» в первой половине мая.

«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»-22

Дмитрий Травин, оператор-постановщик:
Телеканал СТВ всегда готовится к каждому концерту очень тщательно и плотно. Задействованы всегда восемь камер. Наши операторы работают первоклассно, дабы показать Президентский оркестр. Мы поставили много света, чтобы каждая изюминка и каждая нотка были видны нашим телезрителям.

«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»-25

Конечно, же мы не упустили возможность пообщаться с самой артисткой. Напросились в гримерку Тамары Гвердцители. Подробнее здесь.

# Концерт в Минске # Культура # Тамара Гвердцители # Виктория Ходосок # Дмитрий Травин # Фотофакт

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