«Очень красивая певица». Телеверсию концерта Тамары Гвердцители и Президентского оркестра готовит «РТР-Беларусь»

Новости Беларуси. Народная артистка России и Грузии, одна из самых любимых певиц в нашей стране. В Минске 24 апреля концерт Тамары Гвердцители и Президентского оркестра Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Приезд в Минск Тамары Гвердцители зрители ждали долго: концерт из-за пандемии перенесли на целый год. Свободных мест в большом зале Дворца Республики практически нет.

В исполнении народной артистки России и Грузии – хорошо знакомые ее поклонникам композиции и десять песен из нового репертуара. И все это под аккомпанемент Президентского оркестра Беларуси. Кстати, Гвердцители назвала наш оркестр «шикарным» и «лучшим».

Итак, встретила публика артистку бурными аплодисментами. Свой концерт Тамара Гвердцители начала с композиции «Оркестр любви».

Приехала я из Гродно. Очень люблю эту артистку замечательную – она грузинская, русская и белорусская даже артистка. Слушаю ее давно. Увлекаюсь как сама творчеством, все время под ее музыку. Тут неожиданно в интернете наткнулась на афишу, что приезжает в Минск – ну, как это не попасть?

Любимая певица. Любим ее, и с удовольствием пришли, с большим хорошим настроением на концерт.

Это моя любимая исполнительница, я жду ее песен. Очень-очень хочу послушать «Виват, король». Очень красивая певица, актриса, я в восторге от нее.

Сегодня большая команда нашего телеканала снимает для вас телеверсию выступления Тамары Гвердцители. Ее можно будет увидеть на телеканале «РТР-Беларусь» в первой половине мая.

Дмитрий Травин, оператор-постановщик:

Телеканал СТВ всегда готовится к каждому концерту очень тщательно и плотно. Задействованы всегда восемь камер. Наши операторы работают первоклассно, дабы показать Президентский оркестр. Мы поставили много света, чтобы каждая изюминка и каждая нотка были видны нашим телезрителям.