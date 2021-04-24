Здесь уже формируются династии. Артисты цирковой студии рассказали, как встретили здесь своих супругов

Новости Беларуси. Говорят, театр начинается с вешалки, а цирк? С манежа, ярких костюмов, загримированных артистов? Каждый из нас хоть раз приходил в шатер за впечатлениями и удивлялся, как легко и изящно все выглядит, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Поэтому цирк, пожалуй, начинается с искреннего желания стать частью этого сложного, но такого интересного мира, ведь тренироваться звезды манежа начинают с малых лет, чтобы тело привыкло к нагрузкам, а душа к волнению.

Диана Сипакова, артистка образцовой цирковой студии «Мечтатели» Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:

Когда мы с Верой были маленькими, мы с мамами выступали, были клоунами. Мы с Верой были сундуки, потом на плечах у мам.

Марина Казак, руководитель образцовой цирковой студии «Мечтатели» Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:

У нас династии уже формируются здесь. И я, и моя напарница встретили здесь мужей, наши дети здесь растут с пеленок. Пока формируем. Дальше – больше. Волшебное слово – «абра-кадабра». Дуем! Платочек исчез!

Алена Сипакова, руководитель образцовой цирковой студии «Мечтатели» Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:

Познакомились мы с мужем здесь, именно в этой студии. В одну группу попали. Я в первую смену училась, он тоже. В одной группе занимались. Я лично сюда пришла в 9 классе. Ходила не только в цирковое, сначала попала в танцевальный коллектив «Вдохновение», но там все были взрослые, поэтому мне места особо не нашлось. Проходили по коридору, увидели открытые двери, а тут всегда двери открыты, занятия шли, так интересно. Мы заглянули, и я попросила маму отдать меня сюда.

Дмитрий Сипаков, артист образцовой цирковой студии «Мечтатели» Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:

Я пришел в 1994 году, был в 5 классе. Тоже было собрание, я ходил на спортивные секции. Мы пришли вместе с другом, жили в одном доме, и увидели цирковую студию. Решили попробовать, и так до сих пор мы здесь, приросли к этому месту, без него уже не можем. Алена Сипакова:

Встречаться начали уже спустя, когда он пришел из армии. Вернулся, зашел в гости. Дмитрий Сипаков:

Не в гости, а вернулся обратно заниматься. Я и в армии этим занимался, выступал. Потом решил вернуться обратно.

Алена Сипакова:

Мы жизнь без этого не представляем. Это наше общее дело, работа, семья. Мы без этого не можем. Жизни это вообще не мешает, но на занятиях я руководитель. Если в каком-то номере, то мы не как муж и жена. Дмитрий Сипаков:

Да, она руководитель, а я ее ученик. Алена Сипакова:

После появления нашей первой девочки я уже в три месяца вышла на сцену. Получается, что ребенок с трех месяцев здесь. Что касается второго ребенка – то же самое. Мы в декрет не пошли, ни разу не были. Уважительное отношение было со стороны администрации. Они понимали, что у нас дети, где-то помогали. Коляски у нас постоянно стояли в коридоре, дети спали, все говорили шепотом, потому что знали – мы на работе, наши дети с нами. Было очень здорово. Нашим детям сложнее, потому что им достается больше, на них надежда.