Борисов получил звание культурной столицы. Какие мероприятия готовят в городе?

Новости Беларуси. Творческих коллективов в Борисовском районе множество. Не случайно в 2020 году город получил звание культурной столицы. Подготовку к интересным разноплановым мероприятиям здесь начали заранее, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Анна Жарикова, директор Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:

Конечно, мы готовились заранее. Во-первых, наш Борисовский район богат не только на культурные мероприятия, которые проходят ежегодно, но и на коллективы. Только во Дворце культуры 11 коллективов, которые носят звания «народный», «образцовый» и «заслуженный».

Было что готовить. Перед нами стояла задача сделать каждый месяц культурной столицы разножанровым и разноплановым. Так, чтобы было интересно зрителю любой категории – от мала до велика, поэтому представлены и детские, и взрослые мероприятия, и разные жанры.

Мы уже принимали на своей сцене Большой театр Беларуси, борисовчане очень любят его, у нас прошел отбор в финал «Славянского базара», что тоже было интересно – была и детская программа, и взрослая, вечерняя. Мы смогли увидеть это вживую, а не только по телевизору. Проходят и наши концертные программы, выступления творческих коллективов. Было организовано выступление цирковой группы, сборные концерты. Буквально 17 апреля был областной арт-микс, где мы показали свой Борисовский район, лучшие коллективы не только на сцене, но мастер-классами, выставками, презентациями, фотозонами.

Конечно, стоит посетить наше брендовое мероприятие, на которое был сделан акцент. Это мероприятие, посвященное событиям войны 1812 года. Этот фестиваль развивается. До пандемии он проходил три дня. В него входит сражение на Брилевском поле, очень интересная реконструкция. Приезжают со всей Республики Беларусь, был у нас французский оркестр. Приезжают люди и воспроизводят события войны в тех же костюмах, с лошадьми, собаками, интересными одеждами у женщин.

А накануне во Дворце культуры проходит бал, на него приглашаются все жители Борисова, у нас проходят репетиции всех танцев. Это знаковое событие, которое все ждут с нетерпением. Можно придумать красивые маски в условиях пандемии, будет обязательно и на улице. Мы просто хотим, чтобы этот фестиваль расширился в днях, чтобы было больше интересных мероприятий.

Мы уже пробовали делать конкурс исторического танца, выставку исторического костюма, чтобы можно было что-то посмотреть в любое время, когда бы туристы к нам ни приехали. Мы научились проводить онлайн-мероприятия. Первым был благотворительный концерт в поддержку медиков Борисовского района, где мы устроили онлайн-выступление белорусских звезд. Конечно, коронавирус научил нас все снимать, фотографировать и презентовать в соцсетях. Очень много появилось конкурсов онлайн. Это уже хорошая тенденция.