Борисов получил звание культурной столицы. Какие мероприятия готовят в городе?
Новости Беларуси. Творческих коллективов в Борисовском районе множество. Не случайно в 2020 году город получил звание культурной столицы. Подготовку к интересным разноплановым мероприятиям здесь начали заранее, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.
Анна Жарикова, директор Борисовского городского Дворца культуры имени М. Горького:
Конечно, мы готовились заранее. Во-первых, наш Борисовский район богат не только на культурные мероприятия, которые проходят ежегодно, но и на коллективы. Только во Дворце культуры 11 коллективов, которые носят звания «народный», «образцовый» и «заслуженный».
Было что готовить. Перед нами стояла задача сделать каждый месяц культурной столицы разножанровым и разноплановым. Так, чтобы было интересно зрителю любой категории – от мала до велика, поэтому представлены и детские, и взрослые мероприятия, и разные жанры.
Мы уже принимали на своей сцене Большой театр Беларуси, борисовчане очень любят его, у нас прошел отбор в финал «Славянского базара», что тоже было интересно – была и детская программа, и взрослая, вечерняя. Мы смогли увидеть это вживую, а не только по телевизору. Проходят и наши концертные программы, выступления творческих коллективов. Было организовано выступление цирковой группы, сборные концерты. Буквально 17 апреля был областной арт-микс, где мы показали свой Борисовский район, лучшие коллективы не только на сцене, но мастер-классами, выставками, презентациями, фотозонами.
Конечно, стоит посетить наше брендовое мероприятие, на которое был сделан акцент. Это мероприятие, посвященное событиям войны 1812 года. Этот фестиваль развивается. До пандемии он проходил три дня. В него входит сражение на Брилевском поле, очень интересная реконструкция. Приезжают со всей Республики Беларусь, был у нас французский оркестр. Приезжают люди и воспроизводят события войны в тех же костюмах, с лошадьми, собаками, интересными одеждами у женщин.
А накануне во Дворце культуры проходит бал, на него приглашаются все жители Борисова, у нас проходят репетиции всех танцев. Это знаковое событие, которое все ждут с нетерпением. Можно придумать красивые маски в условиях пандемии, будет обязательно и на улице. Мы просто хотим, чтобы этот фестиваль расширился в днях, чтобы было больше интересных мероприятий.
Мы уже пробовали делать конкурс исторического танца, выставку исторического костюма, чтобы можно было что-то посмотреть в любое время, когда бы туристы к нам ни приехали. Мы научились проводить онлайн-мероприятия. Первым был благотворительный концерт в поддержку медиков Борисовского района, где мы устроили онлайн-выступление белорусских звезд. Конечно, коронавирус научил нас все снимать, фотографировать и презентовать в соцсетях. Очень много появилось конкурсов онлайн. Это уже хорошая тенденция.
Даже сейчас мы готовимся, в конце апреля у нас будет конкурс – театральный марафон. Все театральные коллективы приедут к нам и будут показывать свое умение. Мы принимаем и онлайн-заявки тех, кто не может или по каким-то причинам не хочет приехать. Они тоже могут поучаствовать в конкурсе и представить свои работы. Для Борисовского района это почетное звание, для жителей района – возможность расширить кругозор, увидеть разные форматы мероприятий. Их в разы больше, чем в обычный год.
«Первое, с чего мы начинаем, – учим садиться на трапецию». Вот как тренируются цирковые артисты (читать далее).