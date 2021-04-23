«Он на одной волне с молодыми» и ему исполнилось 70. Рассказываем про жизнь дирижёра Брестского духового оркестра

Новости Беларуси. Брестчан вот уже несколько десятков лет вдохновляет духовой оркестр под руководством Валерия Коваля. Уличные флешмобы, музыкальные вечера и возвращение к доброй традиции, когда Брест можно узнать всего лишь на слух. Любимому дирижеру – 70. Он зажигает под Тину Тернер и собирает друзей на большой концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Сегодня он выглядит лучше, чем 10 лет назад, – с такими словами музыканты заходят на репетицию к Валерию Ковалю – крайнюю перед субботним концертом. Никто не смеет опоздать к бывшему военному дирижеру.

Валерий Коваль, дирижер Брестского городского духового оркестра:

Наверное, все-таки это было предсказуемо. Когда я был еще совсем ребенком, в 4 классе, нам в школу привезли духовые инструменты и у нас организовали духовой оркестр. И меня выбрали в этот оркестр. А руководителем этого оркестра был педагог моего отца. Я закончил Московскую консерваторию (военно-дирижерский факультет) и связал свою жизнь уже окончательно с музыкой.

Валерий Коваль:

Это мало – построить парами,

Распушить по штанине канты.

Все совдепы не сдвинут армий,

Если марш не дадут музыканты. Понимаете, музыканты, военный оркестр – это дух.

В военной форме и под звуки маршей. Музыкальная судьба дирижера Валерия Коваля – это и Сибирь, и Польша, а как итог западный Брест, место героической Цитадели. Уже в мирный город именно этот музыкант вернет прежнее звучание.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Почему для вас было настолько важно внедрить оркестр в город, сделать его действительно брендом? Валерий Коваль:

Понимаете, дело в том, что города хороши не только своими аллеями и парками, а в парке должна звучать музыка, как во все времена, надо наполнить его душой. Вот эти наши «И закружат нас воспоминания», музыкальные вечера в парке – это же клиника для многих наших пожилых людей. Приходит с палочкой, хромой, а смотришь – танцует краковяк. И какие они уходят после этого!

Больше сотни выступлений за год – это тот случай, когда узнаешь музыкантов по первому аккорду. Будь то парк, пешеходка или главная площадь города – для каждого зала под открытым небом своя программа.

Кристина Протосовицкая:

Сколько здесь листов! Валерий Коваль:

Мои музыканты надо мной уже подшучивают, говорят: на полтора сантиметра от начала. Или говорят: два сантиметра от начала. Их так много. Здесь 23 номера.

Он любит Штрауса, а следом в записях – хиты Джо Кокера и Тины Тернер. Джаз, поп и классика уживаются в одной программе и в одном человеке.

Татьяна Бабына, флейтистка Брестского городского духового оркестра:

Для нас с мужем – мы сюда приехали по распределению – он стал в первую очередь даже как отец, как помощник, наставник. Потому что мы приехали как молодая семья сюда, и, в общем-то, у нас ничего и не было. И помог, и устроил нас, и дал работу и жилье. Даже ко всем молодым музыкантам он с теплом, с добротой относится, никого не бросает.

Игорь Пашечко, музыкант:

Он слушает абсолютно разную музыку, он следит за трендами, он внимательно смотрит, что происходит на YouTube, и делает предложения некоторых произведений, которые в духовом оркестре прозвучать в принципе не могли, но они звучат. И это очень круто. И на самом деле его заслуга в том, что оркестр знают, что оркестр выступает много и его любят. Он двигатель, он командир. Далеко не каждый 40-летний, 50-летний дирижер может похвастаться тем, что он на одной волне с молодыми, а он на одной.