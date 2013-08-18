Обновлённая концертная площадка Дворца Республики сможет обеспечивать технический райдер даже самых требовательных артистов

Новости Беларуси. Дворец Республики готовится к новому сезону. Значительно преобразится Большой зал. Изменения ощутят как зрители – вместо старых кресел появятся новые, так и артисты.

Специалисты уже устанавливают самое современное оборудование. Специально из Лондона привезли пульт, аналогов которому в Беларуси ещё нет. Он полностью компьютеризирован и соответствует всем мировым стандартам.

Обновлённая концертная площадка сможет обеспечивать технический райдер даже самых требовательных артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За рулём своего боинга, как в шутку называют микшерный пульт звукорежиссёры, он чувствует себя уверенно. Специфику работы Максим Шаковец освоил довольно быстро. А ведь такого звукового ноу-хау до сих пор не видели нигде в Беларуси. Да и по всему СНГ подобных модификаций пульта едва ли найдётся с десяток. Лондонский «новичок» полностью компьютеризирован. И сейчас приживается на белорусской «артистической земле».

Михаил Шаковец, сотрудник службы звука Дворца Республики:

Пульт сам по себе уникален уникален, он лёгок в работе, удобен и соответствует всем мировым запросам.

Модернизация комплекса Большого зала — первая на очереди. К слову, впервые за всю историю минского Дворца Республики и такие масштабы преображений. Наладка светового оборудования, которое будет задействовано в предстоящем сезоне, уже заменены 80% кресел. Обновлённая площадка будет готова обеспечить технический райдер любого артиста. В том числе и звёзд первой величины.

Максим Приходовский, начальник отдела государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики:

Основной момент, когда мы может это делать — это как раз летом. Ну, вот лето уже подходит к концу и как раз и наше переоснащение уже подходит к концу.

А вот комфортный режим и для зрителей, и для артистов поможет поддерживать эта установка. Импортные комплектующие, но сборка — отечественная. На модернизацию помещения холодильной станции ушло около 8 млрд рублей. Причём, 90% — как раз-таки стоимость самой установки. Об уникальности говорить не стоит. К тому же, она не требует специального обслуживающего персонала.

Олег Морозюк, начальник службы холодоснабжения, кондиционирования, вентиляции, теплоснабжения и водоснабжения Дворца Республики:

До настоящего времени для этих целей у нас использовалась сравнительно устаревшее техническое оборудование, энергоёмкое, 89 года выпуска, к сожалению, работающее на азонораздражающем патогенте. По этой причине в прошлом году руководством Дворца республики было принято решение о выполнении работ по модернизации холодильной станции.

Уже известна и программа нового сезона. Во Дворце Республики уверены: к первому сентября новая площадка будет полностью готова.