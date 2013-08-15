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Выставка картин Татьяны Балашко-Высоцкой «Приходи на меня посмотреть» открылась в Минске

15 августа 2013 14:28
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Новости Беларуси. Кокетливые  феи кружат в вальсе, аристократичная  бархатная дама-малахит гипнотизирует сиянием. Изысканная парижанка отправляет на свидание с Эйфелевой башней, а интерпретация знаменитой «Джоконды» окунает в мир искусства… Художник Татьяна Балашко-Высоцкая уверена, что многоликие женские образы – бесконечная тема творчества и источник вдохновения.  

Драгоценные камни, музыка, архитектура и даже страны! Выставка «Приходи на меня посмотреть» - удивительная галерея женских ликов! Совершить мировое турне в компании прекрасных гидов и изучить «Красоту по…»,  программа «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ предлагает прямо сейчас!

Татьяна Балашко-Высоцкая, художник:
Вот с этой англичанки у меня все началось. Женщина-Англия, Франция. Каждая из стран отражает свою ментальность, характерные черты, жесты, повадки, архитектура и стилистика во всем - в прическе... Россия - ассоциации с Кремлем, храмом Василия Блаженного. Эта серия работ ассоциируется с банкой варенья, отголоски всего мира, все цвета, краски, все в этой серии у меня есть.

Авторская Флора и Венера ожили на полотнах. Игра в классики всегда привлекательна для художника. Вспомните знаменитые фотоработы Екатерины Рождественской. Художник Татьяна Балашко-Высоцкая решила создать свою трактовку великих леди!

 Татьяна Балашко-Высоцкая:
«Девушка с жемчужной сережкой»  Вермеера – женские образы, которые узнаваемы во всем мире. Надеюсь создать когда-нибудь свою женщину, которую будут узнавать все.

Ковры в красках, на обоях картины!  О том, что вырастет художник в семье, и не сомневались.  Маленькую Таню отдали в художественную школу еще в 6 лет. С тех пор она неразлучна с миром искусства, живет в нем все 24 часа. Застать Татьяну в городе за случайными зарисовками – не редкость, так же как и увидеть ночью в доме свет!

Татьяна Балашко-Высоцкая:
Собираю папку памяти - это мои папочки, почеркушечки, порой на салфетках, обрывках. Это быстрые зарисовки, когда посетила мысль, идея. В  этой папке может оказаться все, что угодно, начиная от игрушки, заканчивая рисунками девочек-мальчиков, просто рука-носик, ботинок, старая засохшая картошка тоже может послужить сюжетом.

Непосредственные и естественные. Дети – любимые модели для художника. Все портреты Татьяна берет из реальной жизни, оттого живописные истории получаются настолько живыми, что многие родители узнают в мечтательных капризных принцессах своих малышей! Теплая палитра в ретро-стиле, словно фото на старой пленке, и волшебная энергетика. Татьяна Балашко-Высоцкая признается, что в душе остается ребенком и не перестает верить в чудеса!

Татьяна Балашко-Высоцкая:
Стараюсь писать  только тогда, когда мне хорошо. Не могу работать , когда мне плохо. Для меня важно, чтобы меня окружали счастливые люди, сама хочу быть счастливой. В моих работах мои эмоции. Я надеюсь,  то тепло и комфорт, которое я пишу, почувствует и зритель.

Уметь находить красоту в повседневности несложно, уверена Татьяна, нужно просто захотеть, и жизнь откроется по-новому! Так, рождаются на холстах живописные истории предметов со своим хэппи-эндом!

Татьяна Балашко-Высоцкая:
Каждая вещь несет свою историю, и во многих вещах есть гармония, которую не каждый увидит. Хочется, чтобы каждого человека окружали гармоничные вещи. У меня есть серия работ «тынь и янь»  – образ мужчины и женщины, идеального союза.

Когда профессия и любимое дело жизни неразлучны, человека можно назвать счастливым! Так что, если через пару лет художник Татьяна Балашко-Высоцкая создаст иллюстрации к мультфильму или сказке, не удивляйтесь! Передавайте привет своей мечте и никогда не сдавайтесь, успех не за горами!

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт # Татьяна Балашко-Высоцкая

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