Выставка картин Татьяны Балашко-Высоцкой «Приходи на меня посмотреть» открылась в Минске

Новости Беларуси. Кокетливые феи кружат в вальсе, аристократичная бархатная дама-малахит гипнотизирует сиянием. Изысканная парижанка отправляет на свидание с Эйфелевой башней, а интерпретация знаменитой «Джоконды» окунает в мир искусства… Художник Татьяна Балашко-Высоцкая уверена, что многоликие женские образы – бесконечная тема творчества и источник вдохновения.

Драгоценные камни, музыка, архитектура и даже страны! Выставка «Приходи на меня посмотреть» - удивительная галерея женских ликов! Совершить мировое турне в компании прекрасных гидов и изучить «Красоту по…», программа «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ предлагает прямо сейчас!

Татьяна Балашко-Высоцкая, художник:

Вот с этой англичанки у меня все началось. Женщина-Англия, Франция. Каждая из стран отражает свою ментальность, характерные черты, жесты, повадки, архитектура и стилистика во всем - в прическе... Россия - ассоциации с Кремлем, храмом Василия Блаженного. Эта серия работ ассоциируется с банкой варенья, отголоски всего мира, все цвета, краски, все в этой серии у меня есть.

Авторская Флора и Венера ожили на полотнах. Игра в классики всегда привлекательна для художника. Вспомните знаменитые фотоработы Екатерины Рождественской. Художник Татьяна Балашко-Высоцкая решила создать свою трактовку великих леди!

Татьяна Балашко-Высоцкая:

«Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера – женские образы, которые узнаваемы во всем мире. Надеюсь создать когда-нибудь свою женщину, которую будут узнавать все.

Ковры в красках, на обоях картины! О том, что вырастет художник в семье, и не сомневались. Маленькую Таню отдали в художественную школу еще в 6 лет. С тех пор она неразлучна с миром искусства, живет в нем все 24 часа. Застать Татьяну в городе за случайными зарисовками – не редкость, так же как и увидеть ночью в доме свет!

Татьяна Балашко-Высоцкая:

Собираю папку памяти - это мои папочки, почеркушечки, порой на салфетках, обрывках. Это быстрые зарисовки, когда посетила мысль, идея. В этой папке может оказаться все, что угодно, начиная от игрушки, заканчивая рисунками девочек-мальчиков, просто рука-носик, ботинок, старая засохшая картошка тоже может послужить сюжетом.

Непосредственные и естественные. Дети – любимые модели для художника. Все портреты Татьяна берет из реальной жизни, оттого живописные истории получаются настолько живыми, что многие родители узнают в мечтательных капризных принцессах своих малышей! Теплая палитра в ретро-стиле, словно фото на старой пленке, и волшебная энергетика. Татьяна Балашко-Высоцкая признается, что в душе остается ребенком и не перестает верить в чудеса!

Татьяна Балашко-Высоцкая:

Стараюсь писать только тогда, когда мне хорошо. Не могу работать , когда мне плохо. Для меня важно, чтобы меня окружали счастливые люди, сама хочу быть счастливой. В моих работах мои эмоции. Я надеюсь, то тепло и комфорт, которое я пишу, почувствует и зритель.

Уметь находить красоту в повседневности несложно, уверена Татьяна, нужно просто захотеть, и жизнь откроется по-новому! Так, рождаются на холстах живописные истории предметов со своим хэппи-эндом!

Татьяна Балашко-Высоцкая:

Каждая вещь несет свою историю, и во многих вещах есть гармония, которую не каждый увидит. Хочется, чтобы каждого человека окружали гармоничные вещи. У меня есть серия работ «тынь и янь» – образ мужчины и женщины, идеального союза.

Когда профессия и любимое дело жизни неразлучны, человека можно назвать счастливым! Так что, если через пару лет художник Татьяна Балашко-Высоцкая создаст иллюстрации к мультфильму или сказке, не удивляйтесь! Передавайте привет своей мечте и никогда не сдавайтесь, успех не за горами!