II Международный кулинарный фестиваль Вкусного Блога стартовал 17 августа в парке Горького в Минске

Новости Беларуси. В Минске 17 августа стремились к тому, чтобы было не только красиво, но и вкусно. В парке Горького стартовал II Международный кулинарный фестиваль Вкусного Блога. Это крупнейшее в Беларуси развлекательное Open-air-мероприятие, посвященное еде, питанию и кулинарии. Праздник уже собрал участников со всей Беларуси, а также гостей из других стран: США, Италии, Украины, Казахстана, России.

Посетителей ждали мастер-классы именитых поваров, дегустации и множество развлечений на свежем воздухе. Кроме того, 17 августа выбирают лучшего шеф-повара Беларуси. Помимо звания «Золотой китель-2013» победитель получит сертификат на бесплатное обучение в кулинарной академии Киевской ассоциации шеф-поваров и возможность съездить в Милан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Размыслович, шеф-повар, участник Первого республиканского кулинарного турнира «Золотой китель-2013»:

Спортивный интерес. Мне хочется узнать, на что способен я, на что способны мои соперники.

У меня все экспромтом, даже сейчас не знаю, что буду готовить. Просто буду. Начнется конкурс, начнется время, сразу же начну готовить.

Евгений Талаковский, шеф-повар, участник Первого республиканского кулинарного турнира «Золотой китель-2013»:

Хочется показать то, что можно из обычных продуктов приготовит очень хорошие, вкусные, классные блюда ресторанного качества.

Больше всего нравится белорусская кухня. Именно деревенская, которая была испокон веков. От наших прадедов, прабабушек. Рецепты, по которым до сих пор в деревнях готовят.

18 августа мастера постараются установить рекорд и приготовят большую пасту. Встретятся в кулинарной битве также и команды известных спортсменов, исполнителей и телеведущих.

Игорь Брагин, президент Киевской ассоциации шеф-поваров, член жюри Первого республиканского кулинарного турнира «Золотой китель-2013»:

Каждый хотел проявить. Я понимаю, конечно, какой нервный накал у каждого участника, потому что не очень много таких конкурсов происходит в Беларуси. Ребята стараются, желание у них есть, идеи у них очень хорошие.

У нас несколько критериев оценок. И по каждому критерию максимальное количество баллов – 20. Это внешний вид блюда, вкус блюда.