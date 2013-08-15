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В Березино открылась фотовыставка, посвященная 45-летию получения населенным пунктом статуса города

15 августа 2013 13:57
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Новости Беларуси. В Березинской центральной районной библиотеке открылась праздничная фотовыставка, посвященная 45-летию получения городка статуса города. Уникальные черно-белые фотографии неизвестного автора долгое время хранил в частной коллекции местный краевед Игорь Жуковский.

Фотораритеты помогают сделать экскурс в историю Березино. Улицы, переулки, аллеи, сооружения. Значительная часть работ посвящена главной улице райцентра – Октябрьской, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктория Богодяж, библиотекарь Березинской центральной районной билиотеки:
На этих фотографиях можно видеть город, каким он был в 50-60-70-80-е годы. То есть посмотреть историю нашего города, как он менялся, такие места, как, допустим, наша библиотека. Раньше это было здание райисполкома. Сейчас это библиотека. То есть можно посмотреть, каким оно было в 50-е годы и сейчас. Наш кинотеатр. То же самое здание, но каким оно было раньше, как оно выглядело. Пляж березинский. Там был интересный мостик. Сейчас этого места, к сожалению, нет.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт # Виктория Богодяж # Березинская центральная районная билиотека

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