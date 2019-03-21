Белоруска Kattie, победившая в X-Factor: «В Латвии я пробыла два месяца и меня уже там узнают все»

Kattie, победитель музыкального проекта X-Factor в Латвии:

На улицах узнавать меня в Беларуси так и не стали. А ведь она первая (и пока единственная за всю белорусскую историю) победительница музыкального шоу «X-фактор» в Латвии. Среди участников и финалистов белоруска оказалась не только лучшей, но ещё и единственной иностранкой, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Её поддержали 70 тысяч зрителей. В награду Кэти получила деньги и эксклюзивный контракт с известным в мире звукозаписывающим лейблом, с которым работают Аврил Лавин, Бритни Спирс, Пинк, Шакира.

Kattie:

Контракт с Sony Music – это, вообще, круто. Для меня это было мечтой. И всегда хотелось стать частью большого музыкального лейбла. Но это казалось чем-то недосягаемым абсолютно. И вот я – артист под лейблом Sony в Финляндии. Это контракт не заключается на 5 лет, как говорят. Я вообще, честно говоря, не могу рассказывать о контракте, в принципе. Единственное, что могу сказать: мы уже в апреле начнём работу над первым синглом. Заявки на участие в шоу Кэтти подавала в разные страны – Германию, Румынию, Голландию, Англию. И приглашение получила от многих. Даже успела съездить в Россию. Проявлять талант пыталась, конечно, и дома. В отборе на «Евровидение».