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Елена Атрашкевич: «В шоу-бизнес должны вкладываться деньги»

21 марта 2019 19:01
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В детском шоу-бизнесе в Беларуси света гораздо больше, чем у взрослых артистов, рассказали в программе «Специальный репортаж». Сделать из талантливого отпрыска «звезду» стремится каждый родитель. Юные дарования штурмом берут музыкалку, амбициозно обивают пороги многих фестивалей и конкурсов, выстраиваются в очереди на прослушивания.

Елена Атрашкевич: «В шоу-бизнес должны вкладываться деньги»-1

Елена Атрашкевич, председатель жюри финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019»:
В шоу-бизнес должны вкладываться деньги. И в детей сегодня вкладывают деньги, в первую очередь, их родители. А взрослые исполнители, наверное, должны изыскивать средства каким-то другим путём. Может быть, господдержка. Может, другие каналы.

Наша детская эстрада находится на очень высоком уровне. И нам есть, из кого выбирать.

# Музыка # Культура # Елена Атрашкевич

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