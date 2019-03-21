Елена Атрашкевич: «В шоу-бизнес должны вкладываться деньги»

В детском шоу-бизнесе в Беларуси света гораздо больше, чем у взрослых артистов, рассказали в программе «Специальный репортаж» . Сделать из талантливого отпрыска «звезду» стремится каждый родитель. Юные дарования штурмом берут музыкалку, амбициозно обивают пороги многих фестивалей и конкурсов, выстраиваются в очереди на прослушивания.

Елена Атрашкевич, председатель жюри финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019»:

В шоу-бизнес должны вкладываться деньги. И в детей сегодня вкладывают деньги, в первую очередь, их родители. А взрослые исполнители, наверное, должны изыскивать средства каким-то другим путём. Может быть, господдержка. Может, другие каналы.