Виталий Карпанов: «Чума XXI века – это кавер-бэнды. Музыканты, которые не смотрят в будущее»

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:

Сегодня чума XXI века – это кавер-бэнды. Люди, музыканты, артисты, которые не смотрят в будущее. Идут в рестораны и зарабатывают там свои 20 долларов, не стремясь сочинять.

У нас тоже был такой выбор: будем сочинять свои песни или пойдём Юру Антонова петь?

Мы выбрали сложнее путь и длиннее. Сочиняем и творим, и сегодня мы конкурируем в нечестной, неравной борьбе с артистами, музыкантами, которые ничего не делают для того, чтобы развивался белорусский шоу-бизнес. И если говорить о развитии белорусского шоу-бизнеса, или нужны нам глобальные проекты (сейчас в СМИ пишут – «Голос» там, «Х-фактор»), то такие проекты, если мы будем растить крепких солистов кавер-бэндов, то такие солисты нам не нужны. Вы много знаете артистов, которые из Беларуси съездили на «Голос» и стали «звездой»? Которые спели свою песню после этого. Нет таких артистов.

«Группа «Дрозды» хайпила ещё тогда, когда и понятия такого не было»