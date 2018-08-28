В Минске презентовали точную копию первого в мире «Букваря». Репортаж СТВ

Новости Беларуси. От аза до ижицы: факсимиле первого букваря презентовали в Минске. Издание 28 августа пополнило ценную коллекцию Национальной библиотеки Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первому в мире «Букварю», который издали наши соотечественники, в 2018 году исполнилось 400 лет. Всего сохранилось два оригинала – в Великобритании и Дании. На родине, в Беларуси, его буквально зачитали до дыр. Какие возможности дает воссозданное издание? Азбуку с четырехвековой историей полистала Оксана Семашко.

Древний учебник сегодня выпущен с поразительной точностью. Факсимиле состоит их трех частей. Здесь и подлинное воспроизведение текста, и перевод на современный белорусский язык, и научные статьи.

Юрий Казаков, кандидат исторических наук:

Трэці том – ён фактычна прысвечаны не апісанню, а высвятленню гісторыка-культурных абставін, навуковай навізны і значэння гэтага буквара.

Сам «Букварь» начала XVII века вышел в Беларуси в местечке Ивье – этот факт доказали лишь недавно. Книговеды приписывают рождение книги типографии белорусских православных монахов.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Менавіта Беларусь, беларуская культурная прастора пачатку XVII стагоддзя стала тым месцам, дзе ўпершыню ў славянскім свеце было агучана слова буквар. Не лемантар, не азбука, а буквар.

Копия выполнена точь-в-точь похожей на оригинал. Для издания подбирали специальную бумагу, схожую по фактуре и дизайну. «Букварь» выглядит как и четыре века назад. Книга состоит больше чем из полсотни страниц.

Оксана Семашко, СТВ:

Работали над факсимиле целый год. Сам по себе «Букварь» компактный, поместиться может даже в кармане. Клон «Букваря», датированного 1618 годом, появился благодаря цифровым копиям книги: по подобию оригинала, который сейчас находится в библиотеке Миддл-Темпл в Великобритании. Второй такой – в Дании.

В Беларуси «Букварь» не сохранился: у нас учебник был очень востребован, как говорят, зачитывался до дыр. Все дело в том, что 400 лет назад дети учились не по стихам и сказкам, а по религиозным текстам. Оттого здесь церковнославянский алфавит, цифры в кириллице, а также азы грамматики и тексты для чтения – гимны, молитвы, заповеди.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Мы сёння маем магчымасць усім і кожнаму беларусу паказаць тую кнігу, з якой пачалася гісторыя сучаснай асветы і ў нас, і за мяжою таксама. З яе бярэ пачатак шматлікіх буквароў на беларускай, рускай, сербскай, харвацкай, якуцкай і шматлікіх іншых мовах.