Как банк стал музеем, дворец – выходом из метро, а киношников сменили послы: история улицы К. Маркса

Новости Беларуси. Увидеть настоящий Минск можно и без гида. Достаточно лишь свернуть с шумного проспекта в одну из тихих улочек, рассказали в программе в программе «Минск и минчане».

Например, на Карла Маркса. И хоть минчане уже не щеголяют здесь с тростью, улица не утратила колорита.

Трудно поверить, но когда-то это была самая окраина города.

Все изменилось в 1817 году, когда Александр I подписал обновлённый план благоустройства. Квартал уже тогда считался элитарным.

Здесь был и водопровод и телефонная связь, а вот каблуки по брусчатке застучали совершенно случайно.

Легендарный дом на Карла Маркса, 30 – прекрасный образец модерна, приют советской элиты и квартира-музей Николай Середа, экскурсовод: Когда по этим колдобинам ехала ассенизаторская бочка, она опрокинулась.

Городские власти нашли в бюджете средства для того, чтобы улицу вымостить булыжником. Своё название она получила с 1922 года, а до того она была Лошицкой, Базарной, так как вела от базара, который размещался, где сегодня находится сквер Александра Невского.

Ян Мельницкий, экскурсовод:

Историческое её название – Подгорная. В середине XIX века недалеко отсюда,

буквально на соседней улице, были остатки старых земляных оборонных сооружений. Даже недалеко отсюда есть улица, которая носит название Городской Вал.







Подгорная тех лет – место культового шопинга.

В соседнем переулке стояли лучшие мясные и рыбные лавки, здесь же продавали табак и работали мануфактуры по пошиву одежды. Каждый минчанин мог прийти в лабораторию профессора Камоцкого и проверить качество воды в своём доме.







А во дворце графа Чапского, который находился на месте нынешнего выхода метро, звучал орган.

В этом доме с конца XIX века действовало общество любителей изящных искусств. Здесь собирались все эстеты страны. Кружок расформировали в 1906 году. Но свой след в культуре адрес Карла Маркса, 17 оставил навсегда.

Николай Середа, экскурсовод:

В этом здании родился первый и последний белорусский джазовый оркестр, руководил которым Эди Рознер.

Минская улица Карла Маркса в XIX веке: элитная Подгорная, писательский дом, музей каторги и ссылки и джаз Славилась Карла Маркса и своим госбанком, который входил в пятерку лучших в Российской империи. Сегодня в здании располагается Исторический музей. Его возвели по проекту архитектора Страшкевича еще 110 лет назад. Часть операций проходила по линии лесной биржи, та размещалась на месте современного кинотеатра «Центральный». Здесь же можно было не только взять кредит, но и получить визу.

Ян Мельницкий:

До революции в этом здании находилось отделение Северо-западного пароходства. Были волны эмиграции из Европы в Америку.

И здесь покупались билеты на эти самые рейсы.

Женская Мариинская гимназия была основана в 1873 году благодаря царской династии Романовых, и получила имя в честь императрицы Марии Федоровны.

В календаре «мариинок» был День Белого цветка.

Воспитанницы продавали минчанам розы и жасмин. Все вырученные деньги шли на благотворительность. В те годы за Карла Маркса закрепился титул Улицы Милосердия. В конце позапрошлого века здесь возвели настоящий шедевр модерна.

Доходный дом Генриха Гая чудом сохранился до наших дней.

Николай Середа:

Дом по улице Губернаторской – его должны были снести, а бульвар должен был продолжаться до Свислочи, но поскольку здесь жил известный Пономаренко, это сохранило здание. И улица чуть-чуть подвинулась правее.Колыбелью Карла Маркса стала и для белорусского кино. В здании, где сейчас находится посольство Великобритании,