15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии

София Ворса покорила жюри произведением «Орголон» – историей из жизни белорусской семьи. Это рассказ из книги юной писательницы «10 простых историй». Она, к слову, кроме Беларуси издана в Японии. А эссе школьницы опубликованы в литературных журналах России, Литвы и Польши. Автора выделяет умение находить и описывать прекрасное в повседневном.

Софья Ворса, ученица гимназии № 4 Минска:

Мне нравится, что в моих рассказах нет мистики, потому что сейчас в современной литературе авторы не так сильно хотят показать прекрасную повседневность. И я старалась выразить именно это. То, что находится всегда возле людей, но они прекратили это замечать. И относятся как к рутине к прекрасному.