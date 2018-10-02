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15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии

02 октября 2018 11:00
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Новости Беларуси. Лучшая среди пятисот участников. 15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии-1

София Ворса покорила жюри произведением «Орголон» – историей из жизни белорусской семьи. Это рассказ из книги юной писательницы «10 простых историй». Она, к слову, кроме Беларуси издана в Японии. А эссе школьницы опубликованы в литературных журналах России, Литвы и Польши. Автора выделяет умение находить и описывать прекрасное в повседневном.

15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии-4

15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии-6

Софья Ворса, ученица гимназии № 4 Минска:
Мне нравится, что в моих рассказах нет мистики, потому что сейчас в современной литературе авторы не так сильно хотят показать прекрасную повседневность. И я старалась выразить именно это. То, что находится всегда возле людей, но они прекратили это замечать. И относятся как к рутине к прекрасному.

15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии-9

К изданию в Греции готовится вторая книга Софьи Ворса. «Город слепых перекрестков» описывает судьбу незрячей героини.

15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии-12

# Литература # Культура # Софья Ворса # Фотофакт

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