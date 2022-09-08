Новую экспозицию во дворце Румянцевых и Паскевичей подготовили к 880-летию Гомеля

Новости Беларуси. Гомель отмечает свое 880-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К юбилею в областном центре подготовили серию культурных мероприятий – концертов, выставок и презентаций. Их авторы воспевают красоту родного города и раскрывают нюансы его развития и становления. Анна Корольчук продолжит.

Анна Корольчук, корреспондент:

Отправиться в путешествие в пространстве и времени предлагает новая экспозиция во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Она расскажет, как менялся облик областного центра на протяжении его истории. Изучая старинные летописи, фото, зарисовки и карты, можно увидеть, как расширялись площади, появлялись новые переулки, а дома прирастали этажами.

Анна Кузьмич, заведующая отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

880 лет. Много это или мало? Если с точки зрения человечества, то это совсем маленький период времени. С этой точки зрения наш город очень молодой. Если рассматривать те изменения, которые произошли в городе за этот период, то это огромный возраст, который впитал в себя развитие нашего города с небольшого населенного пункта до города с полумиллионным населением.

Проследить этот путь помогает фотодокументальная коллекция музея, которую дополнили материалы областного архива и института «Гомельгражданпроект». Благодаря гравюрам историки воссоздали примерный вид городища XII-XIII веков. Его можно сравнить с планом местечка конца XVIII столетия. К этому времени появляются первые рисунки с городскими видами и проектами зданий. К сожалению, история города не всегда сопровождалась развитием – наступали и печальные часы.

Во время Великой Отечественной войны Гомель был разрушен на 80 %. Те, кто возвращался сюда после освобождения города, не узнавал родных улиц – на крупнейших магистралях уцелело всего несколько зданий. Оккупанты сожгли и взорвали десятки фабрик, железнодорожный узел, драмтеатр, городские клубы, школы и сады. Анна Кузьмич:

Больше повезло улице Советской, где центральная часть осталась в полуразрушенном состоянии, многие здания сохранились. Это наша гордость. Это та застройка, которая была осуществлена в городе в последней четверти XIX века и которая сейчас является визитной карточкой города.

Пешеходный мост через Сож появился только в конце 1960-х – до этого горожан к пляжу подвозили лодочники. В экспозиции можно увидеть проекты зданий и городских пространств, сделанные в 1950-1960-х годах советскими архитекторами. В жизнь воплотились лишь некоторые.

Анна Кузьмич:

Вот мы видим, как, по одному из проектов, должна была выглядеть площадь Ленина. Есть проекты, которые рассказывают нам, как архитекторы того периода представляли себе наш город и наши улицы.