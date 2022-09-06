Гомелю исполняется 880 лет. Какие новинки подготовили к международному фестивалю «Сожскі карагод»?

10 сентября в череду празднования юбилеев белорусских городов вольется и Гомель. Городу над Сожем исполняется 880 лет. Среди массы праздничных мероприятий отдельно стоит Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскі карагод». Это не просто музыкальный форум, это уже национальный бренд. По традиции он собирает лучшие коллективы нашей страны и зарубежья, чтобы определить победителей. Уже в предстоящие выходные в Гомеле вновь закружится в хороводе международный фестиваль. Говорят, в этот раз будет просто сказочно. Так ли это, узнаем из первых уст. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь бессменный режиссер-постановщик фестиваля, заслуженный работник культуры Республики Беларусь Петр Свердлов. Алена Ланская, ведущая:

Из-за пандемии фестиваль переносился несколько раз. В этом году он будет стартовать как обновленный. Какие новинки ожидают зрителей? «Именно в цифре 880 будут все хореографические направления показаны»

Петр Свердлов, режиссер-постановщик фестиваля хореографического искусства «Сожскі карагод»:

Мы из фестиваля в фестиваль стараемся чем-то удивить наших гостей и гомельчан, поэтому в этот раз, в 10-й наш фестиваль, мы находим новые фишки и с участниками хореографических коллективов, студентами наших вузов делаем интересные па. Я бы отметил: учитывая, что 880 Гомелю, мы делаем совместные массовые композиции на точные упражнения, где именно в цифре 880 будут все хореографические направления показаны. Также мы со студентами делаем композицию. Это герб Гомеля, рысь, и эта рысь должна прошагать по футбольному полю, сесть. Таким образом мы делаем герб. Дмитрий Потапович, ведущий:

Это будет во время открытия или самого фестиваля? Петр Свердлов:

Это будет 9 сентября во время открытия. Дмитрий Потапович:

Можете подробнее рассказать, что будет происходить? Потому что из года в год церемония открытия праздника – это что-то удивительное. Мы знаем, что в этом году это будет не менее интересно. «Около 2 400 участников, очень много»

Петр Свердлов:

Во-первых, я хочу сказать, что в открытии фестиваля будут принимать участие около 2 400 участников, очень много. Это Гомель, областные хореографические коллективы и не только. Будет цирковое направление, спортсмены и наши гости, которые заявили себя в конкурсе. 39 коллективов примет участие в открытии – из России, всех регионов Беларуси. Здесь направление народно-сценического танца, современная хореография и эстрадное направление. Я думаю, что мы удивим и будет интересной прологовая часть с бочками. На этих бочках будут танцевать, будет много барабанщиц, около 150 человек, фаер-шоу задействуем. Наша задача стоит в том, чтобы сделать пролог ярким, красочным, чтобы зритель был под хорошим впечатлением, гости и гомельчане получили истинное наслаждение. Алена Ланская:

Сколько дней продлится фестиваль? Петр Свердлов:

Пятница, суббота, и в воскресенье будет заключительный гала-концерт. Будут победители, которые получат Гран-при. Я думаю, что в общественно-культурном центре 11 сентября. Мы приглашаем гостей и гомельчан принять активное участие в просмотре гала-концерта.

Алена Ланская:

Напоминаем, 9, 10 и 11 сентября приходите. Где будет проходить? Петр Свердлов:

В общественно-культурном центре на улице Ланге. Дмитрий Потапович:

Как вы считаете, какие качества должны быть у победителя? Что нужно. Чтобы выиграть в фестивале? Нужно так любить танец, чтобы наш зритель полюбил его так же, как и исполнитель