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Новогрудский Фарный костёл: 11 сестер-назаретянок, пожертвовавших собой, – история одного из старейших зданий Новогрудка

05 мая 2016 10:06
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Двери Фарного костёла в Новогрудке всегда под замком, но для людей, желающих открыть свою душу и сердце Богу, католические сестры ордена Пресвятой Семьи из Назарета всегда готовы отворить вход в святыню. В двери фары пустили и нас, чтобы поведать историю, вспомнить которую приезжают даже из разных стран мира.

Люди приходили к сестрам назаретянкам, чтобы поделиться своим горем. И вскоре появилась маленькая искорка надежды на то, что чьи-то отцы, братья, сыновья, приговорённые к смерти, останутся жить. Гитлеровцы согласились обменять заложников на жизнь 11 сестёр.

# Культура # Фотофакт # Виктория Ходосок # Достопримечательности Беларуси # сестра Лаура

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