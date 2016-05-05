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В Гомеле показали коллекцию часов, дизайн которых утверждал лично Иосиф Сталин

05 мая 2016 06:30
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Новости Беларуси. Полсотни «Побед» на двадцати квадратных метрах. В Гомеле открылась выставка наручных часов, название и дизайн которых в 1945-м утверждал лично Иосиф Сталин. Изделия этой марки стали настоящим символом новой жизни для победившего в войне советского народа.

Механизм часов с 15 рубиновыми камнями на то время был очень удачным. Например, одного полного завода хватало на двое суток. В Советском Союзе часы «Победа» пользовались настоящей народной славой. Ими награждали ударников производства, ветеранов войны и труда. Самый возрастной экспонат на выставке в Гомеле создан в 1948 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лобанов, коллекционер:
Само слово «Победа», коль она состоялась после 4 лет тяжкой и жестокой войны, нужно было увековечить. Многие заводы после войны переоборудовали свое производство на выпуск часов. Причем каждый завод хотел выпускать  именно «Победу» со своим названием. После полёта Гагарина в космос на корабле «Восток» решили «Победу» усовершенствовать, добавили к ней календарь. И появилась на циферблате надпись «Восток».

# Культура # Выставки # Часы # Николай Лобанов

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