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Культурной столицей Беларуси в 2017 году станет Бобруйск

04 мая 2016 16:54
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Новости Беларуси. 4 мая стало известно, что культурной столицей Беларуси в 2017 году станет Бобруйск.

За это право город боролся пять лет. Впрочем, это будет своеобразным подарком к юбилею. В следующем году Бобруйску исполнится 630 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Алехно, певец:
Это очень приятно. Я могу гордиться, потому что все-таки из всех городов, которые есть в нашей стране, Бобруйск признан столицей. Это, конечно же, радует. 2017-й год – это год, когда я во всех возможных интервью буду говорить о том, что мой родной город – культурная столица нашей страны. Это очень приятная новость, очень приятная.

 

# Культура # 2016 - Год культуры в Беларуси

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