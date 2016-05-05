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Финал Республиканского фестиваля ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» стартует 6 мая в Минске

05 мая 2016 09:23
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6 мая в Минске стартует финал Республиканского фестиваля ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны». Многие годы в этом фестивале принимал участие и Народный вокальный ансамбль ветеранов войны, труда Вооруженных Сил «Память сердца». Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Лев Семенович Шейнкман, участник вокального ансамбля «Память сердца», Ветеран Великой отечественной войны, Галина Матяс, художественный руководитель Народного вокального ансамбля ветеранов войны, труда Вооруженных Сил «Память сердца».

# Культура # Ветеран войны # Фотофакт # Галина Матяс # Лев Семенович Шейнкман

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