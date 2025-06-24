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Символ Беларуси! Узнали, как будут выглядеть хрустальные васильки для «Славянского базара»

24 июня 2025 17:37
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Чуть больше двух недель остается до XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Его главный символ – василек – уже успел распуститься не только на афишах по всей стране и особенно в Витебске, но и за полтысячи километров от областного центра – на стеклозаводе в Березовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь мастера ежегодно изготавливают из хрусталя призы для победителей музыкального форума, и этот год не стал исключением. Создать новый дизайн – задача непростая, но выполнимая.

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Символ Беларуси! Узнали, как будут выглядеть хрустальные васильки для «Славянского базара»-2

Все начинается с листа бумаги и ручки. И вот уже сноп колосьев венчает трио синеглазых васильков – национальных символов Беларуси и славянской культуры. На эскизе художницы Яны Давыдовой статуэтка для Международного фестиваля в Витебске. Образ родился с первых минут работы над заказом – говорит, тема любви к родине – это в генном коде.

Символ Беларуси! Узнали, как будут выглядеть хрустальные васильки для «Славянского базара»-4

Яна Давыдова, заместитель главного художника стеклозавода «Неман»:
Обычно ты можешь месяцами сидеть над каким-то изделием и ничего может не выйти, а тут прямо вдохновение нахлынуло, особенно я вспоминала о том, что в прошлом году мы ездили на «Славянский базар». Вспоминая все это, мне пришел эскиз, для меня это символ Беларуси, символ наших полей.

Символ Беларуси! Узнали, как будут выглядеть хрустальные васильки для «Славянского базара»-6

Одобрили эскиз и дирекция «Славянского базара», и мастера стеклозавода – это важно, ведь не каждый рисунок может превратиться в изделие. К тому же, материал – 24-процентный свинцовый хрусталь, который приравнивается к полудрагоценным камням! Такого высокого качества в мире добиваются считанные производства.

В работе экспериментально-художественная бригада потомственного мастера Валерия Багинского, его называют самородком: чувство композиции, гармонии – это редкий талант. Он точными движениями превращает огненную массу с синей пудрой в узнаваемые лепестки василька, с любовью.

Символ Беларуси! Узнали, как будут выглядеть хрустальные васильки для «Славянского базара»-8

Валерий Багинский, отдельщик выдувных изделий стеклозавода «Неман»:
Всегда, когда выполняем работу для «Славянского базара», настроение приподнятое, праздничное. Приятно делать людям радость, ведь наш материал солнечный, игристый, доставляет удовольствие. Если ты делаешь свою работу с любовью, то здесь сложностей нет.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске # ОАО «Стеклозавод «Неман» # Валерий Багинский

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