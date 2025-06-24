Символ Беларуси! Узнали, как будут выглядеть хрустальные васильки для «Славянского базара»

Чуть больше двух недель остается до XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Его главный символ – василек – уже успел распуститься не только на афишах по всей стране и особенно в Витебске, но и за полтысячи километров от областного центра – на стеклозаводе в Березовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь мастера ежегодно изготавливают из хрусталя призы для победителей музыкального форума, и этот год не стал исключением. Создать новый дизайн – задача непростая, но выполнимая. Как будут выглядеть статуэтки в этом сезоне? Галина Буро раскроет интригу.

Все начинается с листа бумаги и ручки. И вот уже сноп колосьев венчает трио синеглазых васильков – национальных символов Беларуси и славянской культуры. На эскизе художницы Яны Давыдовой статуэтка для Международного фестиваля в Витебске. Образ родился с первых минут работы над заказом – говорит, тема любви к родине – это в генном коде.

Яна Давыдова, заместитель главного художника стеклозавода «Неман»:

Обычно ты можешь месяцами сидеть над каким-то изделием и ничего может не выйти, а тут прямо вдохновение нахлынуло, особенно я вспоминала о том, что в прошлом году мы ездили на «Славянский базар». Вспоминая все это, мне пришел эскиз, для меня это символ Беларуси, символ наших полей.

Одобрили эскиз и дирекция «Славянского базара», и мастера стеклозавода – это важно, ведь не каждый рисунок может превратиться в изделие. К тому же, материал – 24-процентный свинцовый хрусталь, который приравнивается к полудрагоценным камням! Такого высокого качества в мире добиваются считанные производства. В работе экспериментально-художественная бригада потомственного мастера Валерия Багинского, его называют самородком: чувство композиции, гармонии – это редкий талант. Он точными движениями превращает огненную массу с синей пудрой в узнаваемые лепестки василька, с любовью.