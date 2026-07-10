Арт-группа «Беларусы» презентовала музыкальное видео на композицию «Помолимся за Беларусь»

Песня как искренняя молитва о родной земле, мире и единстве.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь арт-группа «Беларусы» презентовала свой новый клип на глубокую и проникновенную композицию «Помолимся за Беларусь».
Песня как искренняя молитва о родной земле, мире и единстве.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь арт-группа «Беларусы» презентовала свой новый клип на глубокую и проникновенную композицию «Помолимся за Беларусь».
Узнали, какая главная идея заложена в этой песне, как проходили съемки видео и почему эта работа сегодня отзывается в сердце каждого. Смотрите видео.