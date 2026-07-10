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Арт-группа «Беларусы» презентовала музыкальное видео на композицию «Помолимся за Беларусь»

10 июля 2026 09:31
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Песня как искренняя молитва о родной земле, мире и единстве. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь арт-группа «Беларусы» презентовала свой новый клип на глубокую и проникновенную композицию «Помолимся за Беларусь».

Узнали, какая главная идея заложена в этой песне, как проходили съемки видео и почему эта работа сегодня отзывается в сердце каждого. Смотрите видео.

# Белорусские исполнители # Интервью # Валерий Шмат # Музыка

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