Ноты из землянок и акварели партизан. Уникальные документы представлены в Нацбиблиотеке. Фотофакт

«Этот день мы приближали, как могли!» Фотодокументальная выставка с таким названием откроется 18 июня в галерее «Атриум» Национальной библиотеки Беларуси. Она посвящена 75-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков.

Ольга Давидович, заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Проект уникален тем, что там представлены документы не только из фондов Национальной библиотеки, мы работали совместно с Национальным архивом Республики Беларусь, а также с Государственным музеем военной истории. Есть книжная экспозиция, которая называется «Лесная песня». Почему мы так назвали? Потому что там рассказывается именно о партизанах.