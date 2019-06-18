Ноты из землянок и акварели партизан. Уникальные документы представлены в Нацбиблиотеке. Фотофакт
«Этот день мы приближали, как могли!» Фотодокументальная выставка с таким названием откроется 18 июня в галерее «Атриум» Национальной библиотеки Беларуси. Она посвящена 75-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси – Ольга Давидович.
Ольга Давидович, заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:
Проект уникален тем, что там представлены документы не только из фондов Национальной библиотеки, мы работали совместно с Национальным архивом Республики Беларусь, а также с Государственным музеем военной истории. Есть книжная экспозиция, которая называется «Лесная песня». Почему мы так назвали? Потому что там рассказывается именно о партизанах.
И самое уникальное, что не просто боевые действия там обозначены, а именно как, в какие-то передышки, может быть, между боевыми действиями люди делали зарисовки, записывали свои воспоминания какие-то – как они свою жизнь в этот период документировали.
То есть какой-то их быт, жизнь?
Ольга Давидович:
Да. Этим уникальная книжная часть экспозиции. Художественная часть уникальна тем, что представлены различные карты действий.
Плюс уникальность состоит в том, что есть зарисовки партизан, которые выполнены как в графике, так и в акварели.
Представлены ноты, которые написаны от руки, люди переписывали и, соответственно, в окопах, в землянках, возможно, исполняли.
Например, «Песня о Заслонове» или «Лесная песня».
Я считаю, что в этом уникальность – кроме событий военных, мы показали, что простые мирные люди хотели жить обычной жизнью, как они шли к победе, чтобы мы сейчас имели мирное небо. Есть боевые листки, можно даже увидеть те приказы, которые отдавались партизанским отрядам – они рукописные. Потом – записи в дневниках.
Ещё есть такие уникальные документы: на базах партизанских отрядов были организованы школы – и даже сохранены контрольные работы по русскому языку и математике, которые были организованы в партизанском отряде.