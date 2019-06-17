Концерт Нино Катамадзе и историческое фехтование: что будет в фан-зонах II Европейских игр

Считаные дни остаются до открытия главного мультиспортивного форума. Чем ближе событие, тем больше предвкушение замечательного праздника.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела по организации и проведению культурной программы фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» – Ольга Григорьева.

Какие мероприятия запланированы во время II Европейских игр?

Ольга Григорьева, начальник отдела по организации и проведению культурной программы фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Самая главная фан-зона страны – Дворец спорта – открывается у нас 19 июня вечером. Будет выступать Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина и наши популярные эстрадные артисты. На всех трёх фан-зонах у нас будут проходить концертные программы и, естественно, на сцене будут выступать популярные артисты, в том числе.

На главной фан-зоне возле Дворца спорта у нас каждый день будут концертные программы наших НОКов, стран-участниц Европейских игр. Например, могу рассказать про Грузию, что будет выступать Нино Катамадзе. Вход бесплатный, можно прийти и послушать хорошую музыку, хорошее исполнение, помимо этого будет представлена грузинская кухня. В день Италии будет работать итальянский ресторан, будут выступать итальянские артисты. Программа весьма насыщенная.

Всю программу можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Беларусь», а также у нас будут выпускаться брошюры, которые будут распространяться в отелях, на фан-зонах, в местах прибытия наших гостей. 22-23 июня мы также проведём яркое шоу, показательные выступления по историческому фехтованию. К нам едут более 100 спортсменов из разных стран, чтобы показать всё своё мастерство и красоту.