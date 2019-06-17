Виртуальный тур по Минску и ретро-фотографии ярких спортивных событий: что предлагает Национальная библиотека ко II Европейским играм

Где жить и обедать туристам, спортсменам, болельщикам во время проведения Европейских игр в Минске – вопросы, которые решались в первую очередь. Не забыли организаторы и о третьей, не менее важной составляющей – культурном отдыхе. Подробнее рассказываем в программе «Минск и минчане».

Так, Национальная библиотека уже вовсю демонстрирует экспозиции, приуроченные к знаковому событию. Многие экземпляры имеют ценность мирового масштаба.

Авторы постарались объединить самые заметные творческие и спортивные успехи Беларуси.

Ольга Давидович, заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Здесь мы можем увидеть награды, экипировку, марки, билеты, различные знаменательные экспонаты, которые больше нигде не предоставлены. Эта выставка уникальна тем, что содержит ретроспективную выставку фотографий, которая была также предоставлена фондами Белорусского государственного университета физкультуры, и содержит фото самых ярких олимпийских и других очень важных соревнований для нашей республики.

Проект «Беларусь спортивная» – зеркало достижений самых маститых наших чемпионов. У входа на выставку посетителей встречает символ II Европейских игр – лисёнок Лесик. Знаменитый «алмаз» выбрали неслучайно: в Национальной библиотеке хранится около 3 тысяч книг, связанных со спортом.

Ольга Давидович:

Ещё на нашем проекте представлен виртуальный ресурс, который называется «15 ярких акцентов», который также показывает всё богатство белорусского спорта, рассказывает об известных тренерах, спортсменах и, вообще, достижениях белорусского спорта. 15 ярких акцентов – это 15 видов спорта, включенных в программу Игр. Организаторы выставки не обошли стороной современные технологии. На 22-ом и 23-ем этажах библиотеки появились уникальные туристические экспонаты.

Людмила Комаровская, заведующий отделом экскурсионно-методической работы Национальной библиотеки Беларуси:

В преддверии Европейских игр был подготовлен проект, который называется «Виртуальный тур». Располагаются информационные стенды, из которых туристы смогут узнать о наиболее значимых и интересных местах нашего города Минска. Там же располагаются QR-коды, по ним можно выйти в социальную сеть Roadme и увидеть данные объекты объёмными в виртуальной реальности.

На всё про всё у авторов ушло около 2 месяцев. К тому же прямо на крыше библиотеки гости могут узнать, где точно расположена достопримечательность, и выстроить маршрут к ней.

Юрий Доманов, заведующий сектором экскурсионной работы Национальной библиотеки Беларуси:

Экскурсии мы проводим на иностранных языках: на русском, белорусском, английском, немецком. Мы обязательно учитываем дифференцированный подход, мы учитываем особенности каждого нашего посетителя. И мы ждём вас на экскурсию к нам в библиотеку!