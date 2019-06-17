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«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске

17 июня 2019 07:38
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Новости Беларуси. О работе, материнстве и семье. Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошел в Минске. Автор читала свои стихи и отрывки из эссе, а также презентовала собственные картины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске-1

Успешная бизнес-вумен еще и тонкая натура. Большую часть работ посвящает путешествиям и, конечно, родному Минску.

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске-4


Лена Зински, поэтесса:
Творчество любого народа – это отражение жизни этого народа. Поэтому есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днем. Мы все это видим. И почему бы это не отразить в стихотворениях?

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске-6

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске-8

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске-10

Кристина Могилёвчик:
Ее стихи, картины у меня вызывают очень положительные эмоции. А так как человек пишет очень искренне, только из своего личного опыта, поэтому очень интересно.

Во время творческого вечера Лена Зински презентовала широкой публике свои книги. Это поэтические сборники и азбука в стихах. Сейчас автор работает над очередной книгой «Мать и мачеха».

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске-13

«Есть чем вдохновляться. Минск расцветает с каждым днём». Творческий вечер белорусской поэтессы Лены Зински прошёл в Минске-15

# Выставки в Минске # Культура # Лена Зински # Фотофакт

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