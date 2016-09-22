Концерт в честь 110-летия Дмитрия Шостаковича состоится 25 сентября на Мядельщине

Новости Беларуси. 25 сентября на родине предков выдающегося композитора ХХ века Дмитрия Шостаковича, в костеле села Шеметово на Мядельщине, состоится мероприятие к 110-летию со дня рождения композитора.

Дмитрий Шостакович, как известно, родился в Санкт-Петербурге, а вот его прадед по отцовской линии, Петр Михайлович родом из Шеметово.

В концерте примут участие студенты и преподаватели кафедры камерного ансамбля Белорусской государственной академии музыки. Проект поддержан постоянным представительством Республики Беларусь при ЮНЕСКО и французской ассоциацией «Обмен Франция-Беларусь», и проводится при участии Минского облисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.