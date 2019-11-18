Николай Пинигин: «Режиссёр должен махать руками и кричать, конфликтовать, тогда он –режиссёр? Нет, всё спокойно делается»

Режиссёр рассказал о своей профессии в программе «В людях».

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:

Режиссёр должен махать руками и кричать, конфликтовать, тогда он –режиссёр? Нет. Нет, всё спокойно делается. Очень хороший коллектив. Все всё понимают.