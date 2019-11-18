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Николай Пинигин: «Режиссёр должен махать руками и кричать, конфликтовать, тогда он –режиссёр? Нет, всё спокойно делается»

18 ноября 2019 11:06
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Режиссёр рассказал о своей профессии в программе «В людях».

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Режиссёр должен махать руками и кричать, конфликтовать, тогда он –режиссёр? Нет. Нет, всё спокойно делается. Очень хороший коллектив. Все всё понимают.

Если ты конфликтуешь, как артист – твои краски, ты – художник. Вы видели художника, который конфликтует с красками, кистями, кричит на них? Ты виноват, если ты чего-то не смог сделать, а артист не виноват. Виноват тот, кто их ведёт куда-то.

Николай Пинигин: «Режиссёр должен махать руками и кричать, конфликтовать, тогда он –режиссёр? Нет, всё спокойно делается»-1

# Театр # Культура # Николай Пинигин

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