«Вышивальщица в современном мире – это не бабушка в деревне». Белоруска создаёт уникальные картины

Татьяна Губская, автор вышитых картин:

Благодаря любви, мы можем окрыляться, творить, создавать что-то и мы можем позволить себе счастье.

Когда любовь в душе – распускаются цветы, на свет появляются новые люди и во всем проявляется красота. Выставка вышитых картин Татьяны Губской именно об этом. Впервые автор представила свои работы широкой публике.

Татьяна Губская:

Очень понравился им малыш, потому что он на самом деле несет в себе много положительной энергии, потому что ребенок – олицетворение чего-то нового и доброго.

Свои чувства мастерица посадила на крючок еще в раннем детстве. С тех пор вязальный материал не выпускала из рук. Любовь она вплетает в ленты и с позитивным настроением творит в технике счетный крест. «Хлопковое счастье» Татьяны живет в разных уголках Синеокой.

Татьяна Губская:

Вышивка лентами сродни живописи. Как бы художник не старался, у него не получится двух одинаковых картин. Лента такой материал, который ляжет всегда по-разному.

Я хотела показать своим творчеством, что вышивальщица в современном мире – это не бабушка в деревне, это самодостаточный и интеллигентный человек, который просто избрал такой метод донесения чего-либо.

Внучка математика и летчика точно просчитала траекторию творческого полета: усердный труд и никаких отговорок. На одно полотно могут уйти месяцы – искусство не терпит спешности, а вдохновение пробуждается чаще по вечерам, когда засыпают дети.

Татьяна Губская:

Если вы находите причины не заниматься тем, чем вам действительно нравится, значит, задумайтесь, может, это не то, чем вы должны заниматься. Главный инструмент в достижении успеха – объективная оценка своих трудов, даже если искусство – понятие субъективное.