«Вышивальщица в современном мире – это не бабушка в деревне». Белоруска создаёт уникальные картины

Татьяна Губская, автор вышитых картин:
Благодаря любви, мы можем окрыляться, творить, создавать что-то и мы можем позволить себе счастье.
Татьяна Губская, автор вышитых картин:
Благодаря любви, мы можем окрыляться, творить, создавать что-то и мы можем позволить себе счастье.
Когда любовь в душе – распускаются цветы, на свет появляются новые люди и во всем проявляется красота. Выставка вышитых картин Татьяны Губской именно об этом. Впервые автор представила свои работы широкой публике.
Татьяна Губская:
Очень понравился им малыш, потому что он на самом деле несет в себе много положительной энергии, потому что ребенок – олицетворение чего-то нового и доброго.
Свои чувства мастерица посадила на крючок еще в раннем детстве. С тех пор вязальный материал не выпускала из рук. Любовь она вплетает в ленты и с позитивным настроением творит в технике счетный крест. «Хлопковое счастье» Татьяны живет в разных уголках Синеокой.
Татьяна Губская:
Вышивка лентами сродни живописи. Как бы художник не старался, у него не получится двух одинаковых картин. Лента такой материал, который ляжет всегда по-разному.
Я хотела показать своим творчеством, что вышивальщица в современном мире – это не бабушка в деревне, это самодостаточный и интеллигентный человек, который просто избрал такой метод донесения чего-либо.
Внучка математика и летчика точно просчитала траекторию творческого полета: усердный труд и никаких отговорок. На одно полотно могут уйти месяцы – искусство не терпит спешности, а вдохновение пробуждается чаще по вечерам, когда засыпают дети.
Татьяна Губская:
Если вы находите причины не заниматься тем, чем вам действительно нравится, значит, задумайтесь, может, это не то, чем вы должны заниматься.
Главный инструмент в достижении успеха – объективная оценка своих трудов, даже если искусство – понятие субъективное.
Татьяна Губская:
Сразу представляю, как оно стоит в дорогом красивом интерьере. Если тебе не нравится, как оно будет стоять у кого-то дома, значит это не то.