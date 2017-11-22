Прямой эфир

Николай Чергинец подарил музею «Память» несколько своих книг

22 ноября 2017 19:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Связь поколений. В Ленинском районе сегодня почтили память героев афганской войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Чергинец подарил музею «Память» несколько своих книг -1

Музей «Память» пополнился новыми экспонатами. Свои книги подарил председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец. Он знает о судьбе афганцев не понаслышке. Сам три года исполнял интернациональный долг и писал книги на привалах. Примечательно, что в этом музее в качестве экскурсоводов выступают школьники. 

Николай Чергинец подарил музею «Память» несколько своих книг -3

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Меня, честно говоря, очень поразило, что в условиях небольшого здания, нашли большое помещение, исходя их того, что может быть. И сделали весьма-весьма доброе дело, таких бы побольше памятных мест в нашей стране.

Николай Чергинец подарил музею «Память» несколько своих книг -5

Николай Чергинец подарил музею «Память» несколько своих книг -7

# Культура # Воины-афганцы в Беларуси # Фотофакт # Николай Чергинец

Другие новости рубрики

Все новости
Ольга Кучеренко: «Если ты дизайнер творческий, тяжелее одежду продавать»
22 ноября 2017 19:07

Ольга Кучеренко: «Если ты дизайнер творческий, тяжелее одежду продавать»

Татьяна Давыдова: «Танцы, тренировки – это усилие воли, выработка характера»
22 ноября 2017 18:23

Татьяна Давыдова: «Танцы, тренировки – это усилие воли, выработка характера»

Кухонный комбайн XIX века и пятикилограммовые утюги: бытовая техника хозяек прошлых столетий
22 ноября 2017 15:46

Кухонный комбайн XIX века и пятикилограммовые утюги: бытовая техника хозяек прошлых столетий