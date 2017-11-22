Николай Чергинец подарил музею «Память» несколько своих книг

Новости Беларуси. Связь поколений. В Ленинском районе сегодня почтили память героев афганской войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Музей «Память» пополнился новыми экспонатами. Свои книги подарил председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец. Он знает о судьбе афганцев не понаслышке. Сам три года исполнял интернациональный долг и писал книги на привалах. Примечательно, что в этом музее в качестве экскурсоводов выступают школьники.