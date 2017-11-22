Ольга Кучеренко: «Если ты дизайнер творческий, тяжелее одежду продавать»

Ольга Кучеренко, дизайнер одежды, член Союза дизайнеров Беларуси, участница показов в Швеции, Германии, Бельгии, Австрии и Чехии, постоянная участница «Мельницы моды» в программе «Большой завтрак».

О том, почему в Беларуси нелегко работать дизайнером

Ирина Ромбальская, СТВ:

Легко ли работать дизайнером в Беларуси?

Ольга Кучеренко, дизайнер одежды:

Честно скажу, тяжеловато. Нелегко. Потому что нужно делать всё самому: искать клиента, искать, где что сбывать, где добывать материалы, ткани. Общаться с производителями твоего продукта: со швеями, конструкторами, технологами. В общем-то, нужно держать под контролем постоянно всё самому. И, конечно, сбыт продукции – это самое, наверное, главное. Если ты дизайнер творческий, каковым я себя считаю, то тяжелее одежду продавать.

«Обычный человек, который работает на заводе, вряд ли, захочет какую-нибудь интересную куртку»

Ирина Ромбальская:

Портрет Вашего клиента. Кто тот белорус, который покупает дизайнерскую одежду?

Ольга Кучеренко:

Чаще всего это – творческие люди, которые понимают то, что ты делаешь. Потому что обычный человек, который работает на заводе, вряд ли, захочет какую-нибудь интересную куртку с конструкциями какими-то необычными. Его примут за «белую ворону» в том обществе, где он, в основном, находится.

«Проблема нашего населения – недостаток культурного развития»

Ирина Ромбальская:

Как найти собственный стиль белорусу, который не обладает, допустим, огромным количеством средств?

Ольга Кучеренко:

На самом деле, деньги здесь – не показатель. Я чаще всего вижу проблему нашего населения – она кроется в недостатке культурного развития. То есть, если сравнивать с немцами, итальянцами, с Западом – я приезжаю туда и там обычное население, обычный рабочий класс ходит в музеи, на концерты, в кино. Не так, как у нас. У нас это – раз в полгода, может, ты выберешься. А в музей – это, наверное, раз в несколько лет. А там постоянно происходят какие-то мероприятия культурные. И обычные люди их посещают с интересом, они в этом заинтересованы, они пытаются найти в этом смысл, пытаются понять, что художник хотел сказать. То есть, они постоянно, сами, может, того не понимая, культурно развиваются. И это вырабатывает внутренний вкус.

Ирина Ромбальская:

То есть, по-Вашему, какая-то база должна быть культурная.

Ольга Кучеренко:

Конечно. Тут всё зависит от образования, воспитания, культурного развития. И, в целом, складывается какое-то понимание мира и понимание своего внешнего вида в этом мире.

«Коллекцию не просчитываю, как модные дома – за полгода»

Ольга Кучеренко:

Я не люблю тенденции, тренды. То есть, когда я делаю коллекцию, я, наверное, её делаю на каком-то таком вдохновении очень коротком. Я её не просчитываю, как модные дома – за полгода, за год, за два. Мне даже неинтересно так работать.