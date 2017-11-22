Татьяна Давыдова: «Танцы, тренировки – это усилие воли, выработка характера»

Детские занятия танцем. Для одних остаются смутным воспоминанием, а у других вырастают в дело всей жизни. Марию Колмкову мама привела в школу танцев в 10 лет, и сейчас, несмотря на юный возраст, она уже преподает модный стиль стрит-хорео.



Мария Колмкова, преподаватель танцев:

Танцы – это та деятельность, которая сделала меня счастливой. Я уже не вижу свою жизнь без танцев и хочу продолжать дальше. Через наши танцы можно выразить очень много эмоций, каждый ребенок может раскрыть свою индивидуальность. Потому что, когда он танцует или в коллективе, или сольно, он подбирает те движения, которые ему ближе. Он выражает всё через танец. Директор школы танцев Татьяна Давыдова сама когда-то была ученицей, потому точно знает, что нужно ребёнку в танцевальном классе.

Татьяна Давыдова, директор школы танцев:

И самая главная наша уверенность в том, что ребёнок должен танцевать то, что ему нравится, исключительно. И поэтому у каждого ребёнка, который приходит к нам заниматься, есть возможность пройтись по всем танцевальным направлениям и выбрать, найти своего хореографа, тренера, свой стиль в музыке, либо свой стиль в одежде. Потому что, порой, танцы, это целый пласт культуры, который включает в себя в принципе образ жизни, поведения, предпочтений.

Участие в конкурсах, фестивалях, отчётных концертах – это обязательная программа для учеников и хореографов уже с первого года обучения. Такой подход даёт свои плоды. Доказательство тому – многочисленные награды.

Татьяна Давыдова:

У детей с первого года начинается сценический опыт, сценическая практика, это и отчётные концерты, которые мы проводим 2 раза в год, и фестивали для начинающих, фестивали для продвинутых танцоров. У нас почти каждую неделю в городе или в Беларуси проходит какое-то соревнование, где мы участвуем. Для детей это – хороший стимул, чтобы расти, двигаться вперёд. Потому что танцы, тренировки – это усилие воли, это выработка характера, возможность вырасти над собой, сделать шаг вперёд.