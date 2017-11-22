Кухонный комбайн XIX века и пятикилограммовые утюги: бытовая техника хозяек прошлых столетий

Это – старая-старая кухня. Почти всё, что могут хозяйки сейчас, делали на кухне и сотню лет назад.





И всё, благодаря простым механизмам и прочным материалам, из которых они изготовлены.

Александр Нестерович, научный сотрудник филиала Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры «Гостиная Владислава Голубка»:

Механизмы, которые долговечны. При определённых условиях: чистка, уборка, так же, как и со всеми бытовыми вещами – они могут служить неограниченное количество времени.

В отличие от современной техники, один из первых кухонных комбайнов, ему, к слову, более 100 лет, и сегодня может пригодиться на кухне.





Александр Нестерович, научный сотрудник филиала Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры «Гостиная Владислава Голубка»:

Кухонный комбайн, Великобритания XIX века. Здесь представлены разнообразные насадки – для работы с мясом, специальная насадка для обработки ягод и другие.

Это – спаржерезка, для гурманов.



Тоже рубеж XIX-XX веков. Как и большинство предметов на нашей выставке, в рабочем состоянии. Можно хоть сейчас нарезать тонкими ломтями спаржу.

И сейчас, и тогда любили покушать. Одним из самых популярных блюд были колбаски.

А чтобы их приготовление сделать проще, в домах имелось специальное приспособление – колбасница.





Александр Нестерович, научный сотрудник филиала Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры «Гостиная Владислава Голубка»:

Сегодня домашняя колбаса не так популярна, хотя и сегодня есть люди, которые занимаются её приготовлением, отдающие ей предпочтение перед магазинными полуфабрикатами, но буквально 100 лет назад и в более ранние времена, домашнюю колбасу делали фактически в каждом доме.

И с появлением механических приспособлений, появилась разновидность мясорубки для приготовления домашней колбасы.

А вот на десерт особой роскошью считалось подать вкуснейшее мороженое домашнего приготовления.

Александр Нестерович, научный сотрудник филиала Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры «Гостиная Владислава Голубка»:

Во внутреннюю часть устройства закладывались молоко, сливки, дополнительные ингредиенты, ягоды, фрукты, по вкусу, кто какое любит мороженое. С помощью давильного пресса жидкость извлекалась, загустение производилось до однородной массы, вода извлекалась из внешнего устройства короба наружу.

Загустевшую массу раскладывали по формам и отправляли на заморозку. Но, с учётом того, что с холодильниками была напряжёнка, в качестве холодильников использовали обычные подвалы, погреба, в домах попроще – ледники.

К тому времени была изобретена и тёрка для картофеля, которая позволяла сделать массу для драников.

А машинка для очистки клубней экономила массу времени и сил.



Дело нехитрое. А вот чистку и глажку одежды доверяли только специально обученным людям. В помощь им были предоставлены паровые, спиртовые, и даже электрические утюги.

Все они мелкосерийного фабричного производства.

Поэтому каждый утюг, своего рода, произведение искусства.

Александр Нестерович, научный сотрудник филиала Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры «Гостиная Владислава Голубка»:

Угольные утюги. Это – конец XIX-начало XX века. Вот такой у него оригинальный внешний вид. Открывается он сзади с помощью защёлки, во внутреннюю часть закладываются угли с помощью щипцов.

Утюг закрывается.

Всё! Можно приступать к глажке. Это сейчас утюги обладают целым набором дополнительных функций, а раньше для особых видов ткани, проглаживания тонкой ткани, кружева, манжет, воротничков, для всех этих сложных мест – даже современные хозяйки тратят очень много времени на проглажку этих деталей современной одежды – а тогда для них существовали отдельные небольшие утюжки.

Весили они не более нескольких десятков граммов.

Миниатюрные, словно игрушка.

Патриархом же экспозиции считают этот – английский морской корабельный утюг XVII века в виде сковородки, в который насыпались раскалённые угли.

