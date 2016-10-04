Николай Басков: «Есть огромное количество артистов, которые поют лучше меня»

Николай Басков: Я бы сказал, это – как красота. Вот, если родился человек красивый – сейчас, естественно, можно, благодаря всем технологиям как-то и то изменить, и это изменить, и всё. Но, если он родился с определёнными пропорциями лица, тела, рук, ног – то это заложено. Дальше всё зависит от того, как он будет использовать это.

Николай Викторович, если можно, проясните для меня ситуацию. С точки зрения спорта я совершенно точно знаю много примеров, когда люди физически неподготовленные через тренировки могут добиться и стать профессионалами в том или ином виде спорта. Что касается голоса – формально это тоже, в общем-то, мышца, часть человеческого организма. Но мне кажется, что вот тут-то натренировать ничего нельзя – или дано от рождения, или от Бога, как уж Вам угодно.

А когда Вы поняли, что у Вас такой сильный, красивый голос? Вы в хоре же пели, наверное, в школьном?

Николай Басков:

Да я с детства пел, я пел с детства.

Но, когда Вы поняли, что у Вас это получается сильнее, лучше и значительно более красиво?

Николай Басков:

Ой, я никогда не думал, что у меня получается лучше.

Я знаю, что есть огромное количество певцов и молодых артистов, которые поют лучше меня.

Ну, хорошо, в детском хоре Вы же поняли, что вот Вы получше, чем другие ребята поёте?

Николай Басков:

Я долго сомневался, пока меня не взяли в стажёрскую группу Большого театра. Когда меня прослушал, ныне покойный, выдающийся дирижёр Марк Эрмлер и сказал, что: «Мы Вас берём и даём спектакль».

Я помню, мои родители тогда очень удивились, у них был шок – как, в Большом театре?

Но вот потом так жизнь закрутилась, что, как бы, полностью… Хотя, нет, я попел, я пел в Римской опере, и в Мадридской опере, и в театре Лисеу я выступал, и на фестивалях разных, и во Франции я пел, в Карнеги-холле и в Линкольн-центре, и в Греции – как классический певец и выступая с Монсеррат Кабалье.