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«В Беларуси синий цвет – особенный, в Израиле – другой». Почему эмигрантку Любовь Минкович причисляют к последователям Шагала?

17 июля 2018 08:37
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Сегодня откроется выставка акварелей «Сны моей родины» в Национальном историческом музее в Минске.

«В Беларуси синий цвет – особенный, в Израиле – другой». Почему эмигрантку Любовь Минкович причисляют к последователям Шагала?-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – член Белорусского Союза художников, белорусский художник (Израиль) – Любовь Минкович.

«В Беларуси синий цвет – особенный, в Израиле – другой». Почему эмигрантку Любовь Минкович причисляют к последователям Шагала?-4

Где получилось лучше реализоваться художнице – в Беларуси или в Израиле? Почему Любовь Минкович причисляют к числу последователей Марка Шагала? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Выставки в Минске # Культура # Любовь Минкович # Фотофакт

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