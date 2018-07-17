«В Беларуси синий цвет – особенный, в Израиле – другой». Почему эмигрантку Любовь Минкович причисляют к последователям Шагала?

Сегодня откроется выставка акварелей «Сны моей родины» в Национальном историческом музее в Минске.
Сегодня откроется выставка акварелей «Сны моей родины» в Национальном историческом музее в Минске.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – член Белорусского Союза художников, белорусский художник (Израиль) – Любовь Минкович.
Где получилось лучше реализоваться художнице – в Беларуси или в Израиле? Почему Любовь Минкович причисляют к числу последователей Марка Шагала? Узнаете, посмотрев видеоматериал.