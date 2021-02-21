Зачем издали книгу Муковозчика и куда податься молодому автору? Спросили у министра информации
Новости Беларуси. Итоги работы XXVIII Международной книжной выставки-ярмарки подвели 21 февраля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Самый ожидаемый фестиваль фолиантов современности продлился четыре дня. Почти три сотни экспонентов из двадцати стран мира. Громкие новинки и любимая классика. Новые формы и новые форматы. Девиз выставки «Книга объединяет людей и страны» поддерживает концепцию Года народного единства в Беларуси. На протяжении четырех дней литераторы, издатели и гости выставки оффлайн и онлайн говорили на одном языке – языке любви к слову.
Несколько вопросов о молодых талантах Беларуси и об условиях, созданных в стране, мы задали министру информации Игорю Луцкому.
Евгений Поболовец, ведущий:
28-й раз проходит выставка. В чем ее уникальность в сравнении с предыдущими?
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Я бы не говорил об уникальности, все-таки книга – это классика. Выставка проходит в таком же классическом стиле. Единственное, что, наверное, какой-то отпечаток накладывает пандемия. Но, несмотря на это, у нас много гостей и участников, у нас много мероприятий пройдет: более 100 встреч с авторами, пройдет писательский симпозиум, гости приедут из разных стран, подключатся в режиме онлайн-конференции. То есть мы используем все возможные способы и методы для того, чтобы она была доступна для широкого круга читателей и интересующихся книгой.
Наши издательства участвуют в выставке и обсуждают перспективные наработки с авторами и читателями
Евгений Поболовец:
Какие мероприятия проводятся, чтобы получить какой-то ощутимый и значимый эффект после проведения? По опыту прошлых лет такие мероприятия насколько помогают находить молодых и перспективных авторов, потом их издавать?
Игорь Луцкий:
Сама по себе выставка скорее презентует результаты нашей деятельности. Наши издательства в полном составе сегодня участвуют в выставке, показывают свои достижения за 2020 год, какие-то перспективные наработки обсуждают с посетителями выставки, с авторами, которые приходят сюда. Здесь проходят презентации, тем самым происходит определенный PR книги и писателей. Это же ярмарка, несмотря на то, что она книжная.
Евгений Поболовец:
А результаты финансово можно как-то пощупать? Сколько книг продается по результату таких ярмарок?
Игорь Луцкий:
Не берусь сказать, сколько их продается, но, учитывая то, что здесь постоянные участники ярмарки (в том числе и с российской стороны), они довольны конечным результатом. Достаточно хорошие продажи происходят здесь. Из 20 стран в этом году гости. Немного меньше, чем в прошлом году, но мы все равно довольны результатом, широкое представительство. Тем более, что в этом году центральным стендом у нас является Содружество Независимых Государств, тридцатилетие Содружества проходит.
Молодым авторам нужно идти в журналы, представлять свои произведения
Евгений Поболовец:
Александр Лукашенко когда-то сказал: «Найдите мне своего Льва Толстого, пускай он напишет белорусскую «Войну и мир», государство обязательно поддержит и сделает все, чтобы такого автора заметили и издали это произведение». Нашли?
Игорь Луцкий:
Писатель просто так не вырастает, на мой взгляд, нужно много работать. Государство оказывает поддержку финансовую для издания книг. В какой-то степени нам необходимо уже трансформировать эти механизмы. Мы предполагаем литературно-художественные издания, которые у нас есть («Полымя», «Маладосць», «Неман»), перевести в издательство «Мастацкая літаратура». Тем самым мы замкнем этот круг, начиная с молодых авторов и авторов, которые приходят уже издаваться. Может быть, не сразу необходимо издавать книгу. Может, нужно попробовать своего читателя в литературной периодике. Мы же знаем, что известные произведения сразу печатались в журналах. На наш взгляд, такое соединение издательского комплекса книжного с литературной периодической печатью позволит нам свести воедино и даст какой-то кумулятивный эффект. Молодые авторы будут на виду наших издателей сразу.
Мы делаем достаточно много, чтобы реализовать творческий потенциал наших авторов. У нас в системе только Министерства информации издательства «Мастацкая літаратура», «Беларусь», издательский дом «Звязда», то есть можно в любое из наших издательств, «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки». Кстати, что касается энциклопедической литературы, то мы видим, что уже сворачивается энциклопедия в классическом виде. Сейчас стоит вопрос (открываю небольшой секрет, что ли) передачи энциклопедических изданий в Академию наук. Мы уже провели определенную работу. На наш взгляд, классическая энциклопедия в том виде, в котором она существовала, в бумажном виде, уже должна трансформироваться в электронный вид, этим должна заниматься наука.
Евгений Поболовец:
А есть у нас сейчас молодые Короткевичи, Шамякины? Видим этих авторов?
Игорь Луцкий:
Мы сейчас проводим в рамках выставки такой стартап LitUP. Это один из подходов, чтобы этих молодых авторов доставать из какой-то собственной среды, презентовать широкой массе. Конечно, это постоянный поиск авторов. Здесь важно, чтобы издатели находили их, чтобы они друг друга видели. В том числе это и задача Министерства информации – состыковать их между собой. Конечно, мы и дальше будем больше внимания уделять. Есть журнал «Маладосць», там публикуются молодые авторы, проходят всевозможные конкурсы, вот «Першацвет». Мы много делаем для того, чтобы молодые авторы росли. Как они дальше уходят в печать, уходят в люди – это уже другая история. Но мы стараемся, чтобы они были.
Евгений Поболовец:
Дайте лайфхак для молодых авторов. Я написал повесть, рассказ, куда мне идти и кому показывать?
Игорь Луцкий:
На мой взгляд, первое – это нужно идти в журналы, представлять свои произведения.
Евгений Поболовец:
Если проанализировать тематику произведений молодых авторов, чему больше уделяется внимание: историческим романам, документалистике?
Игорь Луцкий:
Весь спектр. Но, на мой взгляд, чего не хватает на данный момент – хотелось, чтобы показали современника. Мы сейчас празднуем столетие Шамякина, если вернуться к его произведениям, то как раз он показывал современного человека. Человека его эпохи, тех, кто находился рядом.
Евгений Поболовец:
Вы говорили про то, что где-то не хватает современных авторов, но события 2020 года ярко показали, например, в той же «Советской Беларуси» появилось довольно много авторов пишущих, в БелТА. Сегодня, насколько я знаю, даже презентуются печатные варианты некоторых телевизионных проектов.
Игорь Луцкий:
Мы, проанализировав периодическую печать и то, что выходило (публицистика, всевозможные статьи), заприметили одного из авторов. Это Андрей Муковозчик. Кстати, он же ведет программу «Накипело» на телеканале СТВ. Еще в мою бытность мы его пригласили туда. Мы решили, почему бы не замкнуть этот круг. Есть телевизионный проект, есть проект в газете. Мы решили, что мы можем издать на основании всех его материалов книгу. Эта книга получилась. «Революция мокрых штанов». Мы увидим новый проект совместный с телеканалом ОНТ Игоря Тура, его книга по его расследованию.
Евгений Поболовец:
Как вам кажется, такие книги будут востребованы у читателя?
Игорь Луцкий:
Я думаю, что это разные аудитории. Несомненно, будут востребованы, и ведь это должно все остаться. Как бы то ни было, телевизионный контент и информационное время быстротекущее: сегодня мы увидели, это ушло. А в книге можно вернуться, сделать какие-то акценты, посмотреть, то есть это остается надолго в памяти.
Классическая книга сбавляет обороты, надо перейти в цифровой формат
Евгений Поболовец:
Какие ближайшие планы на 2021 год перед издательством и перед всей системой издательской?
Игорь Луцкий:
Главное не сбавить обороты, потому что мы видим все-таки, что по всем направлениям и во всех странах классическая книга немножко сбавляет обороты. Важная задача – перейти в цифровой формат. Уже сейчас у нашего предприятия «Белкнига» есть свой сайт, на котором представлены практически все издания, которые выходят в издательствах системы Министерства информации. Я думаю, что эта перспектива должна развернуться в 2021 году. Мы заметили, что если продажи в классических магазинах немного снизились, то онлайн набирает обороты. На наш взгляд, самая главная задача наших издателей – начать продавать электронную книгу.
Евгений Поболовец:
Это будет реализовано уже в 2021 году?
Игорь Луцкий:
Да, мы делаем сейчас все возможное, чтобы не выпасть из этого движения.