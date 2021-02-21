Зачем издали книгу Муковозчика и куда податься молодому автору? Спросили у министра информации

Новости Беларуси. Итоги работы XXVIII Международной книжной выставки-ярмарки подвели 21 февраля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый ожидаемый фестиваль фолиантов современности продлился четыре дня. Почти три сотни экспонентов из двадцати стран мира. Громкие новинки и любимая классика. Новые формы и новые форматы. Девиз выставки «Книга объединяет людей и страны» поддерживает концепцию Года народного единства в Беларуси. На протяжении четырех дней литераторы, издатели и гости выставки оффлайн и онлайн говорили на одном языке – языке любви к слову. Несколько вопросов о молодых талантах Беларуси и об условиях, созданных в стране, мы задали министру информации Игорю Луцкому. Евгений Поболовец, ведущий:

28-й раз проходит выставка. В чем ее уникальность в сравнении с предыдущими?

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Я бы не говорил об уникальности, все-таки книга – это классика. Выставка проходит в таком же классическом стиле. Единственное, что, наверное, какой-то отпечаток накладывает пандемия. Но, несмотря на это, у нас много гостей и участников, у нас много мероприятий пройдет: более 100 встреч с авторами, пройдет писательский симпозиум, гости приедут из разных стран, подключатся в режиме онлайн-конференции. То есть мы используем все возможные способы и методы для того, чтобы она была доступна для широкого круга читателей и интересующихся книгой. Наши издательства участвуют в выставке и обсуждают перспективные наработки с авторами и читателями Евгений Поболовец:

Какие мероприятия проводятся, чтобы получить какой-то ощутимый и значимый эффект после проведения? По опыту прошлых лет такие мероприятия насколько помогают находить молодых и перспективных авторов, потом их издавать? Игорь Луцкий:

Сама по себе выставка скорее презентует результаты нашей деятельности. Наши издательства в полном составе сегодня участвуют в выставке, показывают свои достижения за 2020 год, какие-то перспективные наработки обсуждают с посетителями выставки, с авторами, которые приходят сюда. Здесь проходят презентации, тем самым происходит определенный PR книги и писателей. Это же ярмарка, несмотря на то, что она книжная. Евгений Поболовец:

А результаты финансово можно как-то пощупать? Сколько книг продается по результату таких ярмарок? Игорь Луцкий:

Не берусь сказать, сколько их продается, но, учитывая то, что здесь постоянные участники ярмарки (в том числе и с российской стороны), они довольны конечным результатом. Достаточно хорошие продажи происходят здесь. Из 20 стран в этом году гости. Немного меньше, чем в прошлом году, но мы все равно довольны результатом, широкое представительство. Тем более, что в этом году центральным стендом у нас является Содружество Независимых Государств, тридцатилетие Содружества проходит.

Молодым авторам нужно идти в журналы, представлять свои произведения Евгений Поболовец:

Александр Лукашенко когда-то сказал: «Найдите мне своего Льва Толстого, пускай он напишет белорусскую «Войну и мир», государство обязательно поддержит и сделает все, чтобы такого автора заметили и издали это произведение». Нашли? Игорь Луцкий:

Писатель просто так не вырастает, на мой взгляд, нужно много работать. Государство оказывает поддержку финансовую для издания книг. В какой-то степени нам необходимо уже трансформировать эти механизмы. Мы предполагаем литературно-художественные издания, которые у нас есть («Полымя», «Маладосць», «Неман»), перевести в издательство «Мастацкая літаратура». Тем самым мы замкнем этот круг, начиная с молодых авторов и авторов, которые приходят уже издаваться. Может быть, не сразу необходимо издавать книгу. Может, нужно попробовать своего читателя в литературной периодике. Мы же знаем, что известные произведения сразу печатались в журналах. На наш взгляд, такое соединение издательского комплекса книжного с литературной периодической печатью позволит нам свести воедино и даст какой-то кумулятивный эффект. Молодые авторы будут на виду наших издателей сразу. Мы делаем достаточно много, чтобы реализовать творческий потенциал наших авторов. У нас в системе только Министерства информации издательства «Мастацкая літаратура», «Беларусь», издательский дом «Звязда», то есть можно в любое из наших издательств, «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки». Кстати, что касается энциклопедической литературы, то мы видим, что уже сворачивается энциклопедия в классическом виде. Сейчас стоит вопрос (открываю небольшой секрет, что ли) передачи энциклопедических изданий в Академию наук. Мы уже провели определенную работу. На наш взгляд, классическая энциклопедия в том виде, в котором она существовала, в бумажном виде, уже должна трансформироваться в электронный вид, этим должна заниматься наука. Евгений Поболовец:

А есть у нас сейчас молодые Короткевичи, Шамякины? Видим этих авторов?

Игорь Луцкий:

Мы сейчас проводим в рамках выставки такой стартап LitUP. Это один из подходов, чтобы этих молодых авторов доставать из какой-то собственной среды, презентовать широкой массе. Конечно, это постоянный поиск авторов. Здесь важно, чтобы издатели находили их, чтобы они друг друга видели. В том числе это и задача Министерства информации – состыковать их между собой. Конечно, мы и дальше будем больше внимания уделять. Есть журнал «Маладосць», там публикуются молодые авторы, проходят всевозможные конкурсы, вот «Першацвет». Мы много делаем для того, чтобы молодые авторы росли. Как они дальше уходят в печать, уходят в люди – это уже другая история. Но мы стараемся, чтобы они были. Евгений Поболовец:

Дайте лайфхак для молодых авторов. Я написал повесть, рассказ, куда мне идти и кому показывать? Игорь Луцкий:

На мой взгляд, первое – это нужно идти в журналы, представлять свои произведения. Евгений Поболовец:

Если проанализировать тематику произведений молодых авторов, чему больше уделяется внимание: историческим романам, документалистике? Игорь Луцкий:

Весь спектр. Но, на мой взгляд, чего не хватает на данный момент – хотелось, чтобы показали современника. Мы сейчас празднуем столетие Шамякина, если вернуться к его произведениям, то как раз он показывал современного человека. Человека его эпохи, тех, кто находился рядом. Евгений Поболовец:

Вы говорили про то, что где-то не хватает современных авторов, но события 2020 года ярко показали, например, в той же «Советской Беларуси» появилось довольно много авторов пишущих, в БелТА. Сегодня, насколько я знаю, даже презентуются печатные варианты некоторых телевизионных проектов.

Игорь Луцкий:

Мы, проанализировав периодическую печать и то, что выходило (публицистика, всевозможные статьи), заприметили одного из авторов. Это Андрей Муковозчик. Кстати, он же ведет программу «Накипело» на телеканале СТВ. Еще в мою бытность мы его пригласили туда. Мы решили, почему бы не замкнуть этот круг. Есть телевизионный проект, есть проект в газете. Мы решили, что мы можем издать на основании всех его материалов книгу. Эта книга получилась. «Революция мокрых штанов». Мы увидим новый проект совместный с телеканалом ОНТ Игоря Тура, его книга по его расследованию. Евгений Поболовец:

Как вам кажется, такие книги будут востребованы у читателя? Игорь Луцкий:

Я думаю, что это разные аудитории. Несомненно, будут востребованы, и ведь это должно все остаться. Как бы то ни было, телевизионный контент и информационное время быстротекущее: сегодня мы увидели, это ушло. А в книге можно вернуться, сделать какие-то акценты, посмотреть, то есть это остается надолго в памяти. Классическая книга сбавляет обороты, надо перейти в цифровой формат Евгений Поболовец:

Какие ближайшие планы на 2021 год перед издательством и перед всей системой издательской?