«Очень красивая мелодия». В Раубичах стартовал цикл концертов прощания с зимой

Новости Беларуси. «Зимний путь» – под таким девизом в Раубичах начали прощаться с холодной порой года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 февраля дан старт ряду музыкальных концертов. Начали с вокального цикла Франца Шуберта. Полтора часа музыкального удовольствия, а затем экскурсия по Музею народного искусства, как раз приуроченная ко Дню белорусского языка. И куда без зимних развлечений? Санки, лыжи и горка около музея в Раубичах. Здесь, по словам организаторов, акустика и свет ближе всего к небу.

Узнали, что проводится в Раубичах концерт «Проводы зимы», и решили прийти сюда всей семьей. И сейчас пойдем слушать дальше. Здесь очень красивая мелодия.

Дарья Ильинич, заведующая филиалом музея «Музей белорусского народного искусства»:

Адпаведна, мы маем цудоўную акустыку. Тут калісьці, канешне, былі музычныя інструменты, і не скарыстацца такой магчымасцю дрэнна. Акрамя таго, да нас у музей вярнуўся раяль, які калісьці тут стаяў. Пасля рэстаўрацыі ён набыў новае жыццё, і мы вырашылі, што гэта нагода, каб пачаць такую серыю канцэртаў.