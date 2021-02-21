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«Очень красивая мелодия». В Раубичах стартовал цикл концертов прощания с зимой

21 февраля 2021 13:24
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Новости Беларуси. «Зимний путь» – под таким девизом в Раубичах начали прощаться с холодной порой года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень красивая мелодия». В Раубичах стартовал цикл концертов прощания с зимой-1

21 февраля дан старт ряду музыкальных концертов. Начали с вокального цикла Франца Шуберта. Полтора часа музыкального удовольствия, а затем экскурсия по Музею народного искусства, как раз приуроченная ко Дню белорусского языка. И куда без зимних развлечений? Санки, лыжи и горка около музея в Раубичах. Здесь, по словам организаторов, акустика и свет ближе всего к небу.

«Очень красивая мелодия». В Раубичах стартовал цикл концертов прощания с зимой-4

Узнали, что проводится в Раубичах концерт «Проводы зимы», и решили прийти сюда всей семьей. И сейчас пойдем слушать дальше. Здесь очень красивая мелодия.

«Очень красивая мелодия». В Раубичах стартовал цикл концертов прощания с зимой-7

Дарья Ильинич, заведующая филиалом музея «Музей белорусского народного искусства»:
Адпаведна, мы маем цудоўную акустыку. Тут калісьці, канешне, былі музычныя інструменты, і не скарыстацца такой магчымасцю дрэнна. Акрамя таго, да нас у музей вярнуўся раяль, які калісьці тут стаяў. Пасля рэстаўрацыі ён набыў новае жыццё, і мы вырашылі, што гэта нагода, каб пачаць такую серыю канцэртаў.

«Очень красивая мелодия». В Раубичах стартовал цикл концертов прощания с зимой-10

Попасть на праздничную программу можно практически каждое воскресенье до апреля. Так, уже на конец следующей недели, 28 февраля, запланирован концерт «Океан 202».

# Белорусская музыка # Культура # Дарья Ильинич # Фотофакт

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