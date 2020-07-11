«Друзья, приходите на фестиваль, будет здорово!» Что говорят ремесленники, которые приехали в Александрию

Новости Беларуси. Александрия в очередной раз собирает друзей. Тысячи гостей ожидают 11 июля на берегу Днепра, где традиционно в эти июльские дни проходит празднование одного из древнейших народных праздников Купалья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прыжки через костер, плетение венков, национальные костюмы и кухня. Купалье в Александрии за историю его проведения стало настоящим культурным брендом Беларуси. В 2012 году масштабному фесту присвоен статус международного. Чем запомнится фестиваль в 2020 году? Праздничную программу изучила Ирина Недобоева.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Александрия собирает друзей уже 11-й год подряд. Место на живописном берегу Днепра для фестиваля выбрано не случайно. Эта водная артерия была частью пути из варяг в греки. Идут последние приготовления к празднику, гости и участники феста уже активно собираются.

Елена Шубенко, ремесленник (Украина):

Меня зовут Шубенко Елена, я приехала из Чернигова, Украина. Очень рады бывать на вашем празднике. Всегда это веселье, всегда это смех, всегда это радость. И в этот день особенно хочется рассказать одну небольшую притчу. Один мудрец ходил по городам и предсказывал будущее – одно, второе, третье. Мы решили узнать, говорит он правду или нет. Мы поймали бабочку, взяли ее в руки. Если скажет «живое» – значит, отпустим, если скажет «мертвое» – значит, придавим. Спрашиваем у мудреца: «Что это такое?» А мудрец говорит: «Все в ваших руках». В наших руках все: дружба, любовь, благополучие, все праздники, веселье. Все от нас зависит. Я желаю всего самого-самого-самого хорошего этому празднику веселья, добра, любви.

Семен Беленко, ремесленник (Россия):

Здравствуйте. Меня зовут Беленко Семен, я представляю династию мастеров Беленко. Мы приехали из России, из Омска. Приехали впервые на этот фестиваль, много про него слышали. Был даже момент, когда думали, что не получится приехать, но, благодаря белорусской стороне, все-таки нам удалось приехать поработать сюда. Друзья, приходите на фестиваль, будет здорово!

Если в 2010-м на Купалье в Александрию приехали три тысячи гостей, то в 2019 году желающих своими глазами увидеть яркое зрелище было уже больше 65 тысяч. Программа обещает быть насыщенной и интересной.