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«Мы изменили мировой хит, будем работать над «Crying» Aerosmith»: что ещё исполнит на «Славянском базаре» Евгений Курчич

06 июля 2018 09:03
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Не за горами XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»! Билет на вокальный конкурс разыгрывали 10 финалистов национального отбора. А исполнилась заветная мечта представлять родную Беларусь у Евгения Курчича!

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«Мы изменили мировой хит, будем работать над «Crying» Aerosmith»: что ещё исполнит на «Славянском базаре» Евгений Курчич-1

Познакомила Евгения с волшебным миром музыки мама, после чего и начался долгий творческий путь. Сегодня 27-летний певец не только победитель многих конкурсов и телепроектов, но уже и педагог – кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств. 

«Мы изменили мировой хит, будем работать над «Crying» Aerosmith»: что ещё исполнит на «Славянском базаре» Евгений Курчич-4

Евгений Курчич, представитель Беларуси на XXVII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018»:
«Славянский базар» это, конечно же, новая ступень, новая высота. Это самый топовый конкурс, фестиваль. Поэтому для каждого артиста, вокалиста начинающего или известного это престижно выйти на сцену «Cлавянского базара», тем более в сопровождении Национального концертного оркестра это, поверьте, дорогого стоит.

«Мы изменили мировой хит, будем работать над «Crying» Aerosmith»: что ещё исполнит на «Славянском базаре» Евгений Курчич-7

К победе в отборе на «Славянский базар» шел 8 лет подряд, каждый год неустанно подавая заявку на участие. И лишь в этом, подобрав удачный репертуар, артист был награжден наивысшими баллами. 

Евгений Курчич:
Поставили максимальный балл песне «Крик птицы». Для меня эта песня  наисложнейшая, это самая брендовая песня «Песняров». Когда ее исполнял Владимир Георгиевич – это, конечно же, не передать словами. Мы изменили мировой хит, сегодня мы будем работать над «Crying», это песня Aerosmith.

«Мы изменили мировой хит, будем работать над «Crying» Aerosmith»: что ещё исполнит на «Славянском базаре» Евгений Курчич-10

Репетиционный график конкурсанта «Славянского базара» очень напряженный. Встреча с педагогами, постановка голоса, танца, репетиции с национальным оркестром – все это помогает певцу держать себя в тонусе. 

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# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Евгений Курчич # Фотофакт # Музыка

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