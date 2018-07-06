«Мы изменили мировой хит, будем работать над «Crying» Aerosmith»: что ещё исполнит на «Славянском базаре» Евгений Курчич

Не за горами XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»! Билет на вокальный конкурс разыгрывали 10 финалистов национального отбора. А исполнилась заветная мечта представлять родную Беларусь у Евгения Курчича!

Познакомила Евгения с волшебным миром музыки мама, после чего и начался долгий творческий путь. Сегодня 27-летний певец не только победитель многих конкурсов и телепроектов, но уже и педагог – кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Евгений Курчич, представитель Беларуси на XXVII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018»: «Славянский базар» – это, конечно же, новая ступень, новая высота. Это – самый топовый конкурс, фестиваль. Поэтому для каждого артиста, вокалиста начинающего или известного это престижно – выйти на сцену «Cлавянского базара», тем более в сопровождении Национального концертного оркестра – это, поверьте, дорогого стоит.

К победе в отборе на «Славянский базар» шел 8 лет подряд, каждый год неустанно подавая заявку на участие. И лишь в этом, подобрав удачный репертуар, артист был награжден наивысшими баллами.

Евгений Курчич:

Поставили максимальный балл песне «Крик птицы». Для меня эта песня – наисложнейшая, это – самая брендовая песня «Песняров». Когда ее исполнял Владимир Георгиевич – это, конечно же, не передать словами. Мы изменили мировой хит, сегодня мы будем работать над «Crying», это – песня Aerosmith.