«Своего мужа нельзя отпускать одного до воды»: приметы на Купалье

Эльвира Барановск ая, художественный руководитель этнического ансамбля « Арацэя »: В этот день собирались все, кто был в деревне.

Сегодня ночью будут гореть костры, по воде будут плавать венки, молодёжь, затаив дыхание, отправится искать свою вторую половинку! По крайней мере, именно таковы представления большинства из нас о Купалье – одном из самых знаковых славянских праздников.

Потом девушки плели ритуальные атрибуты, потому что Купалье – это символ Солнца, потому что раньше все зависело от хорошего урожая, и один из символов Купалья – купальский венок. И его плели из этих трав.

После того, как венки были готовы, молодежь собиралась в деревне, они шли таким шествием, потому что Купалье имеет карнавальный характер, можно сравнить с бразильским карнавалом. Там можно было познакомиться и погадать, а, может, с этим парнем или девушкой можно было и брак заключить.

Самое большое количество браков заключалось именно после Купалья?

Эльвира Барановская:

Так считалось.

Какие значение имеет Купалье?

Эльвира Барановская:

Этот праздник имеет несколько значений. Есть такое значение, как «купа», «купеть» – гореть. Мы знаем, что на Купалье один из атрибутов – большой купальский костер, возле которого было все действие. Еще одно мнение, что это от слова «купаться», потому что в этот день вся вода считалась святой и целебной. Все, кто болел, мог искупаться в речке. А уже утром после праздника можно было поваляться в росе, потому что она целебная. Кто болел, мог стать здоровым, а кто не болел, тот на весь год себе набирал здоровья в этой росе. Девушки умывали лицо.

Когда отправлялись искать папараць-кветку?

Эльвира Барановская:

Отправлялись искать после того, как зажгли большой костер. Возле него пели, танцевали старинные танцы по парам. Кому парень или девушка понравились, соединялись в пары. Также были игры, например, стенка на стенку становились, чтобы можно было себе выбрать красивую девушку, а потом через огонь прыгали и держались за руки. Это было очень важно, потому что когда эта пара прыгала через костер и руки не разошлись, тогда, наверное, будет брак.

Есть ли приметы на этот праздник?

Эльвира Барановская:

Своего мужа нельзя отпускать одного до воды и, вообще, гулять, потому что существовало такое поверье, что в этот день появлялась нечистая сила и, конечно, могли заворожить. Считалось, что тот, кто на Купалье не пришел, например, девушка, тогда она стала ведьмой.

Какие песни пели на Купалье? Где в Беларуси проводится настоящее Купалье? Узнаете, посмотрев видеоматериал.