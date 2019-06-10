«Это то, что когда-то делалось в Византии». Показываем уникальные иконы из мрамора и драгоценных камней

Белорусский бриллиант в короне православных реликвий! В следующем году верующие будут отмечать важный праздник – 550-летие явления Жировичской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых святынь в нашей стране. В преддверии знакового события у жителей и гостей столицы есть возможность увидеть эксклюзивную коллекцию.

Натуральный камень и уникальные цветовые комбинации. В Минске проходит выставка икон из мрамора. Каждый экспонат – настоящее произведение искусства.

Оникс, травертин, изумруд. Материал добывался в карьерах Испании, Италии, Индии, Бразилии. Каждая икона, созданная белорусскими мастерами, имеет лишь минимальную автоматизированную обработку. Сами творения изготовлены посредством ручной резки камня. Значительная часть экспозиции – это коллекция, посвященная Жировичской иконе Божией Матери.

Олег Попельский, мастер по изготовлению икон из камня:

Цель нашей выставки – возвеличить её статусность до уровня палладиумных икон православия. Это те иконы, которые покровительствовали и покровительствуют с древнейших времен целой территории страны или её огромной какой-то части.

На выставке представлено более 150 икон из камня. Повторений нет. Каждая из них уникальна по цветовому и световому решению. Все образы покрыты тончайшим сусальным золотом, украшены драгоценными камнями, художественной росписью.

Олег Попельский:

Иконы из камня – явление нетрадиционное. То, что мы сегодня здесь представляем – это старое, забытое, то, что когда-то делалось в Византии.

На выставке, которая украсила собой Лошицкую усадьбу, представлены, не только гравированные и комбинированные работы, но и рельефные образы. Такая объёмность позволяет «видеть» лики даже незрячим.

Сергей Беспанский, директор филиала ГУ «Музей истории города Минска» дома-музея «Лошицкая усадьба»:

Данный выставочный проект посвящен комплексу мероприятий, посвященный II Европейским играм. Когда мы задумывали этот проект, думали, чем удивить гостей – естественно, иконами, которые они не увидят ни в Западной, ни в Восточной Европе. Это первая выставка такого уровня. Сначала она идёт в столице, потом она пойдёт по областным центрам и в следующем году будет в Жировичах.