Брест принимает международный театральный фестиваль «Белая вежа» – участвуют 29 театров

Разножанровый, глубокий и крайне востребованный. В 29-м театральном международном фестивале «Белая Вежа» участвуют 29 театров из шести стран. Беларусь представят сразу семь коллективов. Некоторые постановки покажут повторно по запросу зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыла фестивальную афишу документальная драма «Горький хлеб» Национального драматического театра имени Максима Горького. Впервые за долгое время хозяева фестиваля – брестчане – уступили главную сцену гостям. Премьера спектакля прошла в мае 2024 года в Минске, а в этот раз его представили на суд жюри фестиваля. В основе три новеллы о детях войны, их воспоминания. В роли рассказчика – заслуженный артист Беларуси Руслан Чернецкий.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Та правда, которую мы знаем, которую нам рассказывали бабушки, дедушки, мамы. Собственно говоря, это история и про мою мать в том числе. Потому как я все эти истории слышал из первых уст. То, что они пережили, это беспрецедентно, такое повториться не должны. И мы должны сделать все, чтобы этого не повторилось никогда, чтобы дети не видели этих ужасов.