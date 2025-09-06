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Брест принимает международный театральный фестиваль «Белая вежа» – участвуют 29 театров

06 сентября 2025 08:18
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Разножанровый, глубокий и крайне востребованный. В 29-м театральном международном фестивале «Белая Вежа» участвуют 29 театров из шести стран. Беларусь представят сразу семь коллективов. Некоторые постановки покажут повторно по запросу зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брест принимает международный театральный фестиваль «Белая вежа» – участвуют 29 театров-2

Открыла фестивальную афишу документальная драма «Горький хлеб» Национального драматического театра имени Максима Горького. Впервые за долгое время хозяева фестиваля – брестчане – уступили главную сцену гостям. Премьера спектакля прошла в мае 2024 года в Минске, а в этот раз его представили на суд жюри фестиваля. В основе три новеллы о детях войны, их воспоминания. В роли рассказчика – заслуженный артист Беларуси Руслан Чернецкий.

Брест принимает международный театральный фестиваль «Белая вежа» – участвуют 29 театров-4

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Та правда, которую мы знаем, которую нам рассказывали бабушки, дедушки, мамы. Собственно говоря, это история и про мою мать в том числе. Потому как я все эти истории слышал из первых уст. То, что они пережили, это беспрецедентно, такое повториться не должны. И мы должны сделать все, чтобы этого не повторилось никогда, чтобы дети не видели этих ужасов. 

Брест принимает международный театральный фестиваль «Белая вежа» – участвуют 29 театров-6

Сюрприз от хозяев фестиваля – впервые у арт-объекта «Брест театральный» прошел поэтический вечер «Город. Театр. Любовь». На закате артисты исполнили произведения белорусских и российских классиков. На протяжении недели каждый зритель сможет найти свой жанр – от классической драмы и комедии до сказки и героического эпоса. Конкурсные постановки прозвучат на пяти языках. Насладиться смешением разных культур и авторским прочтением классики можно на пяти театральных площадках Бреста.

# Театр # Фестиваль # Руслан Чернецкий

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