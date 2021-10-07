Дирижёр «Реквиема» о постановке: музыкальная часть настолько совпадает с кадрами, что впечатление возрастает во много раз

Филипп Селиванов, дирижер Московского музыкального театра «Геликон-опера» (Россия):

Уникальность этой поставки в том, что каждый раз, когда исполняется «Реквием» Верди – эта очень сильная музыка не может не трогать. Я думаю, что каждый человек прочувствует то, что хотел сказать композитор. Но когда на фоне этой музыки мы видим эти страшные кадры, музыкальная часть настолько совпадает с этими кадрами, жуткими порой, что впечатление от услышанного и увиденного возрастает во много раз. Я думаю, в этом уникальность этой постановки.

В Беларуси оркестр, хор – потрясающие. Хорошо. Обычно, когда приезжаешь на новое место, нужно, конечно, не задавить постараться то, что есть, а наоборот – раскрыть хорошие качества. Я скажу, что здесь очень сильный оркестр, сильный хор замечательный. Хорошо они откликаются на мои просьбы. Я думаю, что у нас хороший контакт возник.