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Дирижёр «Реквиема» о постановке: музыкальная часть настолько совпадает с кадрами, что впечатление возрастает во много раз

07 октября 2021 18:12
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«Полгода занимался тем, что переводил с латыни». Сергей Новиков о работе над «Реквиемом» Верди – читать здесь.

Дирижёр «Реквиема» о постановке: музыкальная часть настолько совпадает с кадрами, что впечатление возрастает во много раз-1

«Реквием» Джузеппе Верди – непростое по исполнению философское произведение, которое написано еще в XIX веке, теперь понятно каждому: мессу перевели с латыни на русский язык.

Дирижёр «Реквиема» о постановке: музыкальная часть настолько совпадает с кадрами, что впечатление возрастает во много раз-4

Филипп Селиванов, дирижер Московского музыкального театра «Геликон-опера» (Россия):
Уникальность этой поставки в том, что каждый раз, когда исполняется «Реквием» Верди – эта очень сильная музыка не может не трогать. Я думаю, что каждый человек прочувствует то, что хотел сказать композитор. Но когда на фоне этой музыки мы видим эти страшные кадры, музыкальная часть настолько совпадает с этими кадрами, жуткими порой, что впечатление от услышанного и увиденного возрастает во много раз. Я думаю, в этом уникальность этой постановки.

В Беларуси оркестр, хор – потрясающие. Хорошо. Обычно, когда приезжаешь на новое место, нужно, конечно, не задавить постараться то, что есть, а наоборот – раскрыть хорошие качества. Я скажу, что здесь очень сильный оркестр, сильный хор замечательный. Хорошо они откликаются на мои просьбы. Я думаю, что у нас хороший контакт возник.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Филипп Селиванов # Фотофакт

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