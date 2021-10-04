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В Будславском костёле возобновляют службы, готова временная крыша

04 октября 2021 08:33
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за ходом восстановления Будславского костела. Поврежденное в результате пожара здание обрело временную крышу. В ближайшее время здесь планируют возобновить службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Будславском костёле возобновляют службы, готова временная крыша-1

Строители, занятые в восстановлении святыни, работают без выходных. Но чтобы вернуть костелу прежний облик, потребуется еще немало времени и средств.  

В Будславском костёле возобновляют службы, готова временная крыша-4

За ходом работ в Будславе лично следит председатель Миноблисполкома. Глава региона пообещал подумать, что еще может сделать государство для скорейшего возвращения паломников и туристов в Будслав.  

В Будславском костёле возобновляют службы, готова временная крыша-7

Пожар в Будславе произошел в мае. Огонь серьезно повредил крышу. Все ценности удалось спасти, в том числе и главную святыню – Будславскую икону Божией Матери.  

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Александр Турчин # Фотофакт

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