В Будславском костёле возобновляют службы, готова временная крыша

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ходом восстановления Будславского костела. Поврежденное в результате пожара здание обрело временную крышу. В ближайшее время здесь планируют возобновить службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строители, занятые в восстановлении святыни, работают без выходных. Но чтобы вернуть костелу прежний облик, потребуется еще немало времени и средств.

За ходом работ в Будславе лично следит председатель Миноблисполкома. Глава региона пообещал подумать, что еще может сделать государство для скорейшего возвращения паломников и туристов в Будслав.