«Полгода занимался тем, что переводил с латыни». Сергей Новиков о работе над «Реквиемом» Верди

Новости Беларуси. Показать весь ужас, всю глубину трагедии Великой Отечественной войны и Холокоста. Большая премьера прошла в Большом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Показать весь ужас, всю глубину трагедии Великой Отечественной войны и Холокоста. Большая премьера прошла в Большом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Реквием» Джузеппе Верди – непростое по исполнению философское произведение, которое написано еще в XIX веке, теперь понятно каждому: мессу перевели с латыни на русский язык.
Сергей Новиков, режиссер-постановщик, автор русского текста:
Я полгода занимался тем, что переводил с латыни на русский язык. Нужно было добиться, чтобы гласные совпадали, особенно в верхних регистрах – для удобствах певцов. Ритмика – чтобы сильная доля музыкальная совпадала с ударениями в словах, и чтобы смысл тоже не уходил. Поэтому в этих трех константах нужно было находить какое-то компромиссное решение, поэтому родился русский текст.