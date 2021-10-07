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«Полгода занимался тем, что переводил с латыни». Сергей Новиков о работе над «Реквиемом» Верди

07 октября 2021 17:51
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«Полгода занимался тем, что переводил с латыни». Сергей Новиков о работе над «Реквиемом» Верди-1

«Реквием» Джузеппе Верди – непростое по исполнению философское произведение, которое написано еще в XIX веке, теперь понятно каждому: мессу перевели с латыни на русский язык.

«Полгода занимался тем, что переводил с латыни». Сергей Новиков о работе над «Реквиемом» Верди-4

Сергей Новиков, режиссер-постановщик, автор русского текста:
Я полгода занимался тем, что переводил с латыни на русский язык. Нужно было добиться, чтобы гласные совпадали, особенно в верхних регистрах – для удобствах певцов. Ритмика – чтобы сильная доля музыкальная совпадала с ударениями в словах, и чтобы смысл тоже не уходил. Поэтому в этих трех константах нужно было находить какое-то компромиссное решение, поэтому родился русский текст.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Сергей Новиков # Фотофакт

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