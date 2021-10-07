«Полгода занимался тем, что переводил с латыни». Сергей Новиков о работе над «Реквиемом» Верди

Сергей Новиков, режиссер-постановщик, автор русского текста:

Я полгода занимался тем, что переводил с латыни на русский язык. Нужно было добиться, чтобы гласные совпадали, особенно в верхних регистрах – для удобствах певцов. Ритмика – чтобы сильная доля музыкальная совпадала с ударениями в словах, и чтобы смысл тоже не уходил. Поэтому в этих трех константах нужно было находить какое-то компромиссное решение, поэтому родился русский текст.