Национальный театр оперы и балета и театр белорусской драматургии приготовили сюрпризы к открытию сезона

Новости Беларуси. Яркие премьеры и звездные имена. Театральные коллективы вернулись с летних каникул и готовы удивлять столичного зрителя новыми постановками.

Национальный театр оперы и балета стартует оперой «Пикова дама». Мистический шедевр Пушкина уже успели оценить зрители в июне и повторно насладиться музыкальным шедевром желающие смогут 7 и 8 сентября.

Поклонников не вокального, а танцевального искусства ожидает премьера «Жар-птица» – балет на музыку Игоря Стравинского.

Это не все, чем планирует удивлять Большой столичную публику. Вниманию зрителя уже знакомые, но полюбившиеся постановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Коллектив театра готов к тому, чтобы на высоком творческом подъеме провести этот сезон театральный. Партию графини в спектакле «Пиковая дама» на Рождественском оперном форуме будет петь народная артистка Советского Союза Елена Образцова. Пожалуй, это сегодня лучшая графиня. При всем том, что у нас свои прекрасные графини есть. Но на то он и Международный рождественский форум, чтобы главные партии в наших спектаклях пели приглашенные солисты.

Необычно начнет свой сезон и Театр белорусской драматургии. Вместо традиционной постановки «Адвечная песня» зрителей ожидает спектакль Игоря Сигова «Нямое каханне».

Сама же пьеса Янки Купалы со сцены не исчезнет, наоборот переживет второе дыхание. Обновленная: с новыми декорациями и музыкальным сопровождением она порадует театралов в декабре.

Кроме того, режиссеры и художественные руководители обещают: новый сезон в театре будет наполнен событиями.

Одно из новшеств – музыкальный салон. По четвергам до начала спектакля в фойе будет звучать живая музыка.

Владимир Карачевский, директор Республиканского театра белорусской драматургии:

Мы будем проводить у нас какие-то выставки, миниконцерты, презентации, конференции, встречи с драматургами, с интересными артистами, автограф-сессии, какие-то интерактивные мероприятия.

Александр Гарцуев, художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии:

Приглашаю на абсолютно свежую премьеру. Мы выпустили спектакль. Это две комедии в один вечер, две современные белорусские комедии. Но авторы совершенно молодые, 30-летние люди. О нашей жизни, о нас.