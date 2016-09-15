Национальная библиотека пополнилась уникальными изданиями, найденными в специальных контейнерах

Новости Беларуси. Фонд Национальной библиотеки пополнился 15 сентября старинными изданиями необычным способом. Четыре редких фолианта были обнаружены в контейнерах по сбору макулатуры.

Более 20 тысяч книг из специальных ящиков обрели вторую жизнь.

Найденные книги в ярких ящиках везут сразу на сортировочную линию, проводят их тщательную обработку и только после издания в хорошем состоянии попадают в руки читателей. За два года белорусы оставили более 20 тысяч книг в сине-зеленых контейнерах. Которых, к слову, на улицах разных городов уже выставлено около 500.

Лилия Семочкина, заместитель директора предприятия по сбору макулатуры:

Книги очень разные. В основном, конечно же, это художественная литература, русская и зарубежная классика, книги белорусских авторов. Очень разнообразные.

А еще советские дипломы, трудовые книжки, фотографии, «рубли-зайчики» – это все, то что находят среди макулатуры.

Встречаются и настоящие сокровища. К примеру, Псалтырь XIX века, сочинения Помяловского и Гоголя XX века и самый ценный экземпляр – учебник по курсу теологии образца XVIII века. Сегодня фонд Национальной библиотеки получил в дар эти уникальные издания.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси по научной работе и издательской деятельности:

Для нас атрыманне гэтых кніг вельмі вялікую мае каштоўнасць. Найперш, гэта падручнік XVIII стагоддзя па маральнай тэалогіі беларускага паходжання. Мы будзем займацца далейшай працаю па рэстаўрацыі і найперш кансервацыі гэтага выдання, бо ўжо сёння маем фактычна чаргу на гэту кнігу ахвотнікаў, каторыя хацелі б яе пачытаць, паглядзець, пафатаграфаваць.

Множество найденных бумажных изданий находятся на полках библиотеки проекта «Книге – вторую жизнь». Тысячи различных собраний сочинений – Паустовского, Толстого, Достоевского, Горького. Когда-то за одну такую книгу в обмен отдавали десятки.

Светлана Задорожная:

Книгу хорошую было сложно купить. Был такой проект, программа, когда люди собирали старые газеты, прочитанные журналы, старые книги, сдавали на макулатуру, их перерабатывали и печатали хорошую литературу.

Конечно, давать книге вторую жизнь – дело хорошее. Но прежде, чем выбрасывать бумажное издание с полок, подумайте: а вдруг старый роман, сказка, детектив или обычный учебник – не совсем уж и ненужная книга.