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Афоризмы белорусских писателей появятся на Национальной библиотеке

14 сентября 2016 05:45
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Новости Беларуси. Национальная библиотека на два вечера превратится в огромную электронную книгу. 14 и 15 сентября на алмазе знаний можно будет увидеть афоризмы белорусских писателей. Минчане и гости столицы смогут прочитать цитаты известных белорусов о книге на наружном световом табло здания. Это высказывания Янки Купалы, Максима Танка, Якуба Коласа и других отечественных писателей.

Все цитаты выполнены в форме графических изображений. Они будут появляться на электронном табло с 8 вечера и до полуночи. Акция приурочена ко Дню библиотек. Его отмечают в нашей стране 15 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Библиотеки в Беларуси

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