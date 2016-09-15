Белорусские матрёшки: в Свято-Елисаветинской мастерской провели мастер-класс

Матрёшки издавна считались символом семьи и материнства. Само название расписных кукол произошло от распространённого на Руси женского имени Матрёна, в корне которого лежит слово «матерь».

По наблюдениям, Матрёны чаще всего были многодетными матерями с дородной фигурой. Оттого и деревянный сувенир получил своё название. Считается, что матрёшка – это исключительно достижение русской культуры. Однако есть не менее прекрасные белорусские матрёшки.

Скромная белорусская красавица младше по возрасту своей русской сестры. Милая девушка в сарафане, фартуке, с национальным орнаментом или колоритом уже прославилась далеко за пределами нашей страны. А всё – благодаря этим художникам из Свято-Елисаветинской мастерской, которые целый день занимаются росписью деревянных кукол.

Белорусские матрёшки нередко держат на руках младенцев, животных, музыкальные инструменты. Такие душевные сказочные барышни всегда умиляют и вызывают улыбку.